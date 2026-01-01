نشر RustDesk بنقرة واحدة.
خادم سطح مكتب بعيد مفتوح المصدر يمنحك تحكمًا كاملاً في الوصول الآمن عن بُعد بدون رسوم اشتراك أو توجيه البيانات عبر أطراف ثالثة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ RustDesk
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام RustDesk
RustDesk هو منصة سطح مكتب عن بعد مفتوحة المصدر مبنية بلغة Rust، توفر بديلاً مستضافًا ذاتيًا لـ TeamViewer و AnyDesk بدون قيود على الاستخدام أو قيود على عدد المقاعد أو تكاليف ترخيص متكررة. ينشر مكونين للخادم — hbbs لإدارة الاتصال و hbbr للترحيل — مما يتيح اتصالات نظير إلى نظير مباشرة مع الرجوع التلقائي عند منع جدران الحماية للتوجيه المباشر.
استضافة خادم RustDesk ذاتيًا تعني أن جلسات الوصول عن بعد الخاصة بك لا يتم توجيهها أبدًا عبر بنية تحتية تابعة لجهة خارجية. تظل مفاتيح التشفير وسجلات الاتصال وسياسات الوصول تحت سيطرتك، مما يجعله مناسبًا لفرق تكنولوجيا المعلومات ذات متطلبات الامتثال الصارمة.
الميزات الرئيسية لـ RustDesk
بدون رسوم اشتراك
يزيل تكاليف الترخيص لكل مقعد النموذجية لحلول سطح المكتب البعيد التجارية، مما يجعله اقتصاديًا للفرق النامية.
التشفير من طرف إلى طرف
يتم تشفير جميع الجلسات عن بعد، مع تخزين مفاتيح التشفير على الخادم الخاص بك بدلاً من مزود تجاري.
عملاء متعددو المنصات
تطبيقات العميل متاحة لأنظمة ويندوز، ماك أو إس، لينكس، أندرويد، وآي أو إس، مما يتيح الوصول عن بعد من أي جهاز تقريبًا.
P2P مع ترحيل احتياطي
ينشئ اتصالات مباشرة من نظير إلى نظير للحصول على أفضل أداء، مع الرجوع تلقائيًا إلى الترحيل عندما تتدخل NAT أو جدران الحماية.
وصول غير مراقب
يدعم جلسات العمل عن بعد غير المراقبة لإدارة الخوادم والصيانة بعد ساعات العمل دون الحاجة إلى وجود شخص عند الجهاز البعيد.
لماذا تشغّل RustDesk على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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