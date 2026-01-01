Bluesky PDS (خادم البيانات الشخصية) هو المكون الأساسي للمشاركة في شبكة Bluesky الاجتماعية بشروطك الخاصة. مبني على بروتوكول AT، يخزن الرسم البياني الاجتماعي الخاص بك، والمنشورات، والوسائط، ويدير هويتك اللامركزية (DID)، ويتزامن مع شبكة Bluesky الأوسع — كل ذلك دون الاعتماد على أي شركة أو منصة واحدة.

تشغيل PDS الخاص بك يعني أن المحتوى الخاص بك وعلاقات المتابعين قابلة للنقل: إذا قمت بتغيير مزودي الاستضافة في أي وقت، فإن بياناتك تنتقل معك. يتضمن هذا النشر تخزينًا دائمًا، وأداة إدارة pdsadmin، وتكاملاً كاملاً مع خدمات ترحيل وعرض تطبيقات Bluesky حتى تتمكن من استخدام أي عميل متوافق مع Bluesky فور الإعداد.