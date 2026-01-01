انشر Bluesky PDS بنقرة واحدة.
خادم بيانات شخصية مستضاف ذاتيًا لشبكة Bluesky، يمنحك ملكية كاملة لهويتك الاجتماعية ومحتواك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Bluesky PDS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Bluesky PDS
Bluesky PDS (خادم البيانات الشخصية) هو المكون الأساسي للمشاركة في شبكة Bluesky الاجتماعية بشروطك الخاصة. مبني على بروتوكول AT، يخزن الرسم البياني الاجتماعي الخاص بك، والمنشورات، والوسائط، ويدير هويتك اللامركزية (DID)، ويتزامن مع شبكة Bluesky الأوسع — كل ذلك دون الاعتماد على أي شركة أو منصة واحدة.
تشغيل PDS الخاص بك يعني أن المحتوى الخاص بك وعلاقات المتابعين قابلة للنقل: إذا قمت بتغيير مزودي الاستضافة في أي وقت، فإن بياناتك تنتقل معك. يتضمن هذا النشر تخزينًا دائمًا، وأداة إدارة pdsadmin، وتكاملاً كاملاً مع خدمات ترحيل وعرض تطبيقات Bluesky حتى تتمكن من استخدام أي عميل متوافق مع Bluesky فور الإعداد.
الميزات الرئيسية لـ Bluesky PDS
ملكية البيانات الكاملة
منشوراتك، وإعجاباتك، ورسمك البياني الاجتماعي يتم تخزينها على خادمك الخاص ضمن بروتوكول AT، مما يجعلها قابلة للنقل بالكامل ومستقلة عن أي منصة واحدة.
هوية لامركزية
يدير PDS معرفك اللامركزي (DID)، مما يمنحك هوية مستمرة وذات سيادة ذاتية لا يمكن إلغاؤها بواسطة خدمة طرف ثالث.
أسماء النطاقات المخصصة
استضف اسم مستخدم Bluesky الخاص بك على دومينك الخاص، مما يعزز هويتك ويجعل وجودك ملكًا لك بشكل لا لبس فيه.
توافق شبكي كامل
يتزامن تلقائيًا مع مرحل بلوسكاي بحيث يظهر المحتوى الخاص بك في الموجز العالمي ويمكن الوصول إليه من أي عميل أو تطبيق بلوسكاي.
أدوات الإدارة المدمجة
تتيح لك أداة pdsadmin المرفقة إدارة الحسابات وتدوير المفاتيح والتعامل مع مهام إدارة الخادم مباشرة من سطر الأوامر.
لماذا تشغّل Bluesky PDS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."