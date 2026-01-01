خصم يصل إلى 69% على Bluesky PDS

انشر Bluesky PDS بنقرة واحدة.

خادم بيانات شخصية مستضاف ذاتيًا لشبكة Bluesky، يمنحك ملكية كاملة لهويتك الاجتماعية ومحتواك.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD 62.99 /الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Bluesky PDS بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Bluesky PDS

خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,511.76 (السعر العادي MAD 4,103.76). يتم التجديد بسعر MAD 103.99/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,991.76 (السعر العادي MAD 5,231.76). يتم التجديد بسعر MAD 124.99/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 2,735.76 (السعر العادي MAD 8,711.76). يتم التجديد بسعر MAD 248.99/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 5,471.76 (السعر العادي MAD 15,407.76). يتم التجديد بسعر MAD 455.99/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,511.76 (السعر العادي MAD 4,103.76). يتم التجديد بسعر MAD 103.99/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,991.76 (السعر العادي MAD 5,231.76). يتم التجديد بسعر MAD 124.99/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 2,735.76 (السعر العادي MAD 8,711.76). يتم التجديد بسعر MAD 248.99/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 5,471.76 (السعر العادي MAD 15,407.76). يتم التجديد بسعر MAD 455.99/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Bluesky PDS

Bluesky PDS (خادم البيانات الشخصية) هو المكون الأساسي للمشاركة في شبكة Bluesky الاجتماعية بشروطك الخاصة. مبني على بروتوكول AT، يخزن الرسم البياني الاجتماعي الخاص بك، والمنشورات، والوسائط، ويدير هويتك اللامركزية (DID)، ويتزامن مع شبكة Bluesky الأوسع — كل ذلك دون الاعتماد على أي شركة أو منصة واحدة.

تشغيل PDS الخاص بك يعني أن المحتوى الخاص بك وعلاقات المتابعين قابلة للنقل: إذا قمت بتغيير مزودي الاستضافة في أي وقت، فإن بياناتك تنتقل معك. يتضمن هذا النشر تخزينًا دائمًا، وأداة إدارة pdsadmin، وتكاملاً كاملاً مع خدمات ترحيل وعرض تطبيقات Bluesky حتى تتمكن من استخدام أي عميل متوافق مع Bluesky فور الإعداد.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Bluesky PDS

ملكية البيانات الكاملة

منشوراتك، وإعجاباتك، ورسمك البياني الاجتماعي يتم تخزينها على خادمك الخاص ضمن بروتوكول AT، مما يجعلها قابلة للنقل بالكامل ومستقلة عن أي منصة واحدة.

هوية لامركزية

يدير PDS معرفك اللامركزي (DID)، مما يمنحك هوية مستمرة وذات سيادة ذاتية لا يمكن إلغاؤها بواسطة خدمة طرف ثالث.

أسماء النطاقات المخصصة

استضف اسم مستخدم Bluesky الخاص بك على دومينك الخاص، مما يعزز هويتك ويجعل وجودك ملكًا لك بشكل لا لبس فيه.

توافق شبكي كامل

يتزامن تلقائيًا مع مرحل بلوسكاي بحيث يظهر المحتوى الخاص بك في الموجز العالمي ويمكن الوصول إليه من أي عميل أو تطبيق بلوسكاي.

أدوات الإدارة المدمجة

تتيح لك أداة pdsadmin المرفقة إدارة الحسابات وتدوير المفاتيح والتعامل مع مهام إدارة الخادم مباشرة من سطر الأوامر.

لماذا تشغّل Bluesky PDS على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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