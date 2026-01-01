انشر Wakapi بنقرة واحدة.
متتبع وقت البرمجة ذاتي الاستضافة متوافق مع إضافات WakaTime، مع لوحات معلومات وتقارير ولوحات صدارة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Wakapi
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Wakapi
واكابي هو متتبع لنشاط البرمجة مستضاف ذاتيًا ومتوافق تمامًا مع إضافات محرر WakaTime. يجمع الوقت المستغرق في البرمجة مقسمًا حسب المشروع واللغة والمحرر ونظام التشغيل، ويعرض البيانات في لوحة تحكم مرئية دون مشاركة أي شيء مع خدمات السحابة الخارجية.
استضافة واكابي ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على خصوصية نشاطك البرمجي مع توفير جميع الرؤى التي يقدمها WakaTime. يدعم ملخصات البريد الإلكتروني الأسبوعية، ولوحات الصدارة العامة لتحفيز الفريق، وإنشاء شارات README لملفات تعريف GitHub، والتكامل مع المحررات الشائعة بما في ذلك VS Code و JetBrains IDEs و Vim.
الميزات الرئيسية لـ Wakapi
متوافق مع WakaTime
يعمل مع جميع المكونات الإضافية الحالية لمحرر WakaTime — فقط وجهها إلى مثيل Wakapi المستضاف ذاتيًا بدلاً من wakatime.com.
برمجة لوحات المعلومات
تصور الوقت المستغرق لكل مشروع ولغة ومحرر ونظام تشغيل باستخدام رسوم بيانية قابلة للتصفية تغطي أي نطاق تاريخ.
تقارير بريد إلكتروني أسبوعية
تلقَّ ملخصات أسبوعية تلقائية لنشاطك البرمجي يتم تسليمها مباشرة إلى بريدك الوارد.
شارات GitHub
أنشئ شارات README ديناميكية تعرض وقت الترميز الأسبوعي الخاص بك لعرضها على صفحات ملفات تعريف GitHub.
لوحات صدارة الفريق
شارك لوحة صدارة عامة مع الزملاء لتتبع ومقارنة نشاط البرمجة عبر فريق تطوير.
لماذا تشغّل Wakapi على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
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