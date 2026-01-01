واكابي هو متتبع لنشاط البرمجة مستضاف ذاتيًا ومتوافق تمامًا مع إضافات محرر WakaTime. يجمع الوقت المستغرق في البرمجة مقسمًا حسب المشروع واللغة والمحرر ونظام التشغيل، ويعرض البيانات في لوحة تحكم مرئية دون مشاركة أي شيء مع خدمات السحابة الخارجية.

استضافة واكابي ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على خصوصية نشاطك البرمجي مع توفير جميع الرؤى التي يقدمها WakaTime. يدعم ملخصات البريد الإلكتروني الأسبوعية، ولوحات الصدارة العامة لتحفيز الفريق، وإنشاء شارات README لملفات تعريف GitHub، والتكامل مع المحررات الشائعة بما في ذلك VS Code و JetBrains IDEs و Vim.