نشر Yao بتثبيت بنقرة واحدة.
بيئة تشغيل تطبيقات مفتوحة المصدر وإطار عمل وكيل الذكاء الاصطناعي لبناء تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) باستخدام تهيئة JSON.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Yao
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Yao
Yao هو بيئة تشغيل تطبيقات كاملة المكدس مفتوحة المصدر تتيح للمطورين بناء تطبيقات الويب، وواجهات برمجة تطبيقات REST، ولوحات تحكم إدارية عن طريق كتابة ملفات تهيئة JSON و YAML بدلاً من كود الواجهة الخلفية. في الأصل كان محركًا منخفض الكود، تطور Yao v1.0 ليصبح منصة وكيل ذكاء اصطناعي مع تكامل أصلي لبروتوكول سياق النموذج (MCP)، وتنسيق متعدد الوكلاء، وواجهة دردشة محادثة مدمجة.
على عكس الأطر التقليدية، يأتي Yao كملف ثنائي واحد بلغة Go مع قاعدة بيانات SQLite مدمجة، ومحرك V8 JavaScript لخطافات TypeScript، ونظام واجهة مستخدم يتم عرضه من الخادم — مما يجعله بيئة مستقلة بذاتها لبناء وتشغيل تطبيقات الويب المدعومة بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى إدارة بيئات تشغيل أو قواعد بيانات منفصلة.
الميزات الرئيسية لـ Yao
منشئ JSON API
تحديد نقاط نهاية REST API، ونماذج قواعد البيانات، ولوحات الإدارة بالكامل في ملفات تهيئة JSON/YAML، مما يلغي الحاجة إلى التعليمات البرمجية المتكررة في الواجهة الخلفية.
تنسيق وكلاء AI
يتيح لك دعم MCP الأصلي والتنفيذ متعدد الوكلاء ربط أدوات الذكاء الاصطناعي، وتفويض المهام إلى وكلاء فرعيين، وتشغيل مهام سير عمل الوكلاء المتوازية من تكوين واحد.
محرك V8 مدمج
تشغيل منطق عمل TypeScript وخطافاته مباشرة داخل Yao باستخدام بيئة تشغيل JavaScript V8 مجمعة — لا يتطلب تثبيت Node.js.
واجهة المستخدم المعروضة من الخادم
توفر SUI Pages نظام عرض من جانب الخادم قائم على المكونات لبناء واجهات أمامية كاملة بدون إطار عمل JavaScript منفصل.
بحث متجه مدمج
تدعم إمكانيات البحث المتجه المتكامل، والرسم البياني المعرفي، وGraphRAG استرجاع المستندات الدلالي وميزات قاعدة المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
لماذا تشغّل Yao على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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