انشر MariaDB بتثبيت بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات علائقية مفتوحة المصدر وبديل مباشر لـ MySQL موثوق به من قبل ملايين عمليات النشر حول العالم.
اختر باقة VPS المناسبة لـ MariaDB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام MariaDB
MariaDB هو أحد قواعد البيانات العلائقية الأكثر انتشارًا في العالم، تم إنشاؤه بواسطة المطورين الأصليين لـ MySQL ليظل مفتوح المصدر بشكل دائم. يوفر توافقًا كاملاً مع ACID، وتوافقًا مع MySQL، ومحركات تخزين متعددة، وميزات للمؤسسات مثل Galera Cluster لتوفير توفر عالٍ — مما يجعله أساسًا متينًا لتطبيقات الويب ومنصات SaaS وأعباء عمل البيانات من أي حجم.
يمنحك تشغيل MariaDB على خادم VPS الخاص بك موارد قاعدة بيانات مخصصة، وتحكمًا مباشرًا في التكوين والضبط، وخادم قاعدة بيانات مشترك يمكن الوصول إليه من جميع تطبيقاتك — دون التكاليف الإضافية والتسعير لكل مورد لخدمات قواعد البيانات المُدارة.
الميزات الرئيسية لـ MariaDB
توافق MySQL
بديل مباشر لـ MySQL يعني أن التطبيقات الحالية وبرامج التشغيل والأدوات تعمل دون الحاجة لتغيير الكود.
معاملات ACID
دعم كامل للمعاملات مع InnoDB يضمن سلامة البيانات للتطبيقات التي لا يمكنها تحمل حالة غير متسقة.
جاليرا كلاستر
النسخ المتعدد الرئيسي المدمج لعمليات النشر عالية التوفر التي تتطلب عمليات قاعدة بيانات بدون توقف.
محركات تخزين متعددة
اختر من InnoDB و Aria و ColumnStore والمزيد لمطابقة محرك التخزين مع كل نوع من أنواع أحمال العمل.
JSON & البيانات المكانية
يدعم نوع بيانات JSON الأصلي والفهارس المكانية نماذج بيانات التطبيقات الحديثة جنبًا إلى جنب مع البيانات العلائقية التقليدية.
لماذا تشغّل MariaDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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