انشر Prometheus بنقرة واحدة.
مجموعة أدوات المراقبة مفتوحة المصدر التي تخرجت من CNCF والتي أصبحت المعيار الصناعي لجمع مقاييس السحابة الأصلية والتنبيه.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Prometheus
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Prometheus
يجمع بروميثيوس مقاييس السلاسل الزمنية من البنية التحتية والتطبيقات الخاصة بك عبر نموذج HTTP قائم على السحب، ويخزنها في قاعدة بيانات TSDB محلية فعالة، ويكشف عن PromQL — وهي لغة استعلام قوية لتقسيم أي مقياس وتجميعه والتنبيه بشأنه. بعد تخرجه من CNCF جنبًا إلى جنب مع Kubernetes، أصبح أساس المراقبة الذي اختارته فرق DevOps في شركات مثل GitLab وDigitalOcean وUber.
يمنحك تشغيل بروميثيوس على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) استيعابًا غير محدود للمقاييس بتكلفة ثابتة، وتحكمًا كاملاً في فترات الكشط وفترات الاحتفاظ، وتكاملًا أصليًا مع Grafana وAlertmanager ومئات من المصدرين المجتمعيين — بدون رسوم سحابية لكل مقياس أو قيود على أخذ عينات البيانات.
الميزات الرئيسية لـ Prometheus
PromQL لغة الاستعلام
تتيح لك لغة الاستعلام الوظيفية المرنة تجميع أي مجموعة من المقاييس وتحويلها والتنبيه بشأنها عبر البنية التحتية بأكملها في الوقت الفعلي.
جمع قائم على السحب
يجمع بروميثيوس المقاييس من نقاط نهاية HTTP وفق جدول زمني قابل للتكوين، مما يسهل إضافة أهداف جديدة دون تغيير التطبيق المراقب.
اكتشاف الخدمات
تكتشف وتراقب التكاملات الأصلية مع Kubernetes و Consul و EC2 والمزيد الخدمات الجديدة تلقائيًا فور تشغيلها دون الحاجة إلى تهيئة يدوية.
قواعد التنبيه
تحديد قواعد التنبيه المستندة إلى العتبة والاتجاه التي توجه الإشعارات عبر Alertmanager إلى Slack، أو PagerDuty، أو البريد الإلكتروني، أو أي نقطة نهاية لـ webhook.
تكامل Grafana
Prometheus هو مصدر البيانات الافتراضي لـ Grafana، مما يتيح لوحات معلومات غنية وخرائط حرارية وتصور جميع مقاييسك بأقل قدر من الإعداد.
لماذا تشغّل Prometheus على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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