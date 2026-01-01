يجمع بروميثيوس مقاييس السلاسل الزمنية من البنية التحتية والتطبيقات الخاصة بك عبر نموذج HTTP قائم على السحب، ويخزنها في قاعدة بيانات TSDB محلية فعالة، ويكشف عن PromQL — وهي لغة استعلام قوية لتقسيم أي مقياس وتجميعه والتنبيه بشأنه. بعد تخرجه من CNCF جنبًا إلى جنب مع Kubernetes، أصبح أساس المراقبة الذي اختارته فرق DevOps في شركات مثل GitLab وDigitalOcean وUber.

يمنحك تشغيل بروميثيوس على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) استيعابًا غير محدود للمقاييس بتكلفة ثابتة، وتحكمًا كاملاً في فترات الكشط وفترات الاحتفاظ، وتكاملًا أصليًا مع Grafana وAlertmanager ومئات من المصدرين المجتمعيين — بدون رسوم سحابية لكل مقياس أو قيود على أخذ عينات البيانات.