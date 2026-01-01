انشر PinePods بنقرة واحدة.
مدير بودكاست متعدد المستخدمين مستضاف ذاتيًا مع مزامنة عبر الأجهزة، وبحث PodcastIndex، وتطبيقات جوال أصلية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ PinePods
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام PinePods
PinePods هو مدير بودكاست مفتوح المصدر مصمم للأسر والفرق والمستمعين الأفراد الذين يرغبون في إبقاء سجل استماعهم بعيدًا عن خوادم الطرف الثالث. يجمع بين واجهة ويب مصقولة وعملاء أصليين لأنظمة Android و iOS وسطح المكتب، بحيث تظل جميع الأجهزة متزامنة دون الاعتماد على منصات البودكاست التجارية.
ما يميز PinePods هو نموذج المستخدمين المتعددين من الدرجة الأولى المقترن بدعم واجهة برمجة تطبيقات gpodder المدمجة وتكامل PodcastIndex. يحصل كل عضو على اشتراكات مستقلة وقائمة انتظار وسجل تشغيل خاص به، بينما يتشاركون في خادم خلفي واحد. استضافة الخادم ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على قائمة اشتراكاتك وعادات الاستماع والحلقات التي تم تنزيلها خاصة تمامًا وخالية من متتبعات الإعلانات.
الميزات الرئيسية لـ PinePods
حسابات متعددة المستخدمين
كل عضو لديه اشتراكات مستقلة، وقوائم انتظار، وسجل استماع مدعومة بخادم مشترك — مثالي للعائلات أو الأسر المشتركة.
مزامنة عبر الأجهزة
يتزامن موضع التشغيل وقائمة الانتظار والاشتراكات في الوقت الفعلي بين عملاء الويب وأندرويد وiOS وسطح المكتب من خلال gpodder API المدمجة.
بحث PodcastIndex
اكتشف برامج جديدة عبر كتالوج PodcastIndex المفتوح أو بحث iTunes دون إرسال استعلامات إلى الدلائل المدعومة بالإعلانات.
تنزيلات الحلقات
قم بتنزيل الحلقات إلى الخادم للاستماع إليها دون اتصال بالإنترنت، وأرشفتها، وحمايتها من اختفاء العروض من الموجزات العامة.
قنوات يوتيوب
اشترك في قنوات يوتيوب كما لو كانت بودكاست، مع استخراج الصوت حتى تتمكن من الاستماع بنفس الطريقة التي تستمع بها إلى البرامج العادية.
استيراد OPML ونسخ احتياطي
انقل اشتراكات البودكاست الحالية الخاصة بك عبر OPML، وجدولة النسخ الاحتياطية التلقائية، وتصدير كل شيء عندما تحتاج إليه.
لماذا تشغّل PinePods على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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