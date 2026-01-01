PinePods هو مدير بودكاست مفتوح المصدر مصمم للأسر والفرق والمستمعين الأفراد الذين يرغبون في إبقاء سجل استماعهم بعيدًا عن خوادم الطرف الثالث. يجمع بين واجهة ويب مصقولة وعملاء أصليين لأنظمة Android و iOS وسطح المكتب، بحيث تظل جميع الأجهزة متزامنة دون الاعتماد على منصات البودكاست التجارية.

ما يميز PinePods هو نموذج المستخدمين المتعددين من الدرجة الأولى المقترن بدعم واجهة برمجة تطبيقات gpodder المدمجة وتكامل PodcastIndex. يحصل كل عضو على اشتراكات مستقلة وقائمة انتظار وسجل تشغيل خاص به، بينما يتشاركون في خادم خلفي واحد. استضافة الخادم ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على قائمة اشتراكاتك وعادات الاستماع والحلقات التي تم تنزيلها خاصة تمامًا وخالية من متتبعات الإعلانات.