Pydio Cells هي منصة تعاون في المحتوى ذاتية الاستضافة — الوريث الحديث لـ PydioShare. تجمع بين مشاركة الملفات الآمنة، ومساحات عمل الفريق، وإنشاء الروابط العامة، ومعاينة المستندات داخل المتصفح، والتحكم الدقيق في الوصول خلف واجهة خلفية سريعة تعتمد على Go وواجهة ويب مصقولة تنافس وجهاً لوجه العروض التجارية مثل Box و Dropbox Business و SharePoint.

استضافة Pydio Cells ذاتياً على VPS يحافظ على مستنداتك الحساسة ومساحات عمل فريقك وروابط المشاركة الخارجية تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم لكل مستخدم، وبدون حدود للتخزين، وبدون منصة طرف ثالث يمكنها تغيير الشروط أو الأسعار في أي لحظة.