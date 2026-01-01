انشر Pydio Cells بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة استضافة ذاتية لمشاركة الملفات والتعاون في المستندات مع مساحات عمل جماعية وروابط عامة وواجهة مستخدم ويب حديثة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Pydio Cells
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Pydio Cells
Pydio Cells هي منصة تعاون في المحتوى ذاتية الاستضافة — الوريث الحديث لـ PydioShare. تجمع بين مشاركة الملفات الآمنة، ومساحات عمل الفريق، وإنشاء الروابط العامة، ومعاينة المستندات داخل المتصفح، والتحكم الدقيق في الوصول خلف واجهة خلفية سريعة تعتمد على Go وواجهة ويب مصقولة تنافس وجهاً لوجه العروض التجارية مثل Box و Dropbox Business و SharePoint.
استضافة Pydio Cells ذاتياً على VPS يحافظ على مستنداتك الحساسة ومساحات عمل فريقك وروابط المشاركة الخارجية تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم لكل مستخدم، وبدون حدود للتخزين، وبدون منصة طرف ثالث يمكنها تغيير الشروط أو الأسعار في أي لحظة.
الميزات الرئيسية لـ Pydio Cells
مساحات عمل الفريق والأدوار
أنشئ مساحات عمل لكل فريق مع تحكم دقيق في الوصول يستند إلى الأدوار، بحيث يرى الأشخاص المناسبون المجلدات الصحيحة دون الحاجة إلى إدارة الأذونات يدويًا.
روابط المشاركة العامة
أنشئ روابط قابلة للمشاركة للتنزيل أو الرفع مع كلمات مرور اختيارية، وتواريخ انتهاء صلاحية، وحدود للتنزيل — مثالي لإرسال الملفات إلى العملاء الخارجيين.
معاينة الملف في المتصفح
معاينة ملفات PDF والصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية ومستندات Office مباشرة في المتصفح دون الحاجة إلى التنزيل أولاً أو تثبيت برامج عرض أصلية.
الوصول إلى WebDAV و S3
اتصل من عملاء المزامنة لسطح المكتب وتطبيقات الجوال والأدوات المتوافقة مع S3 بحيث يكون نفس المحتوى متاحًا عبر كل سير عمل.
موجزات الأنشطة والبحث
تدفقات النشاط لكل مساحة عمل بالإضافة إلى البحث بالنص الكامل عبر المستندات تساعد الفرق على البقاء على اطلاع دائم بما تغير والعثور على المحتوى بسرعة.
لماذا تشغّل Pydio Cells على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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