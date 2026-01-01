انشر TaskTrove بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير مهام شخصي مستضاف ذاتيًا مع تحليل اللغة الطبيعة، ومهام متكررة، وعروض كانبان والتقويم.
اختر باقة VPS المناسبة لـ TaskTrove
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام TaskTrove
TaskTrove هو تطبيق خفيف الوزن لإدارة المهام، مستضاف ذاتيًا، يخزن جميع البيانات كملفات JSON عادية — لا يتطلب قاعدة بيانات. يقوم بتحليل مدخلات اللغة الطبيعية للتواريخ والأوقات، ويدعم المهام الفرعية غير المحدودة وأنماط المهام المتكررة، وينظم العمل في مشاريع ذات تسميات مرمزة بالألوان. تتيح لك طرق العرض المتعددة — قائمة، لوحة كانبان، وتقويم — العمل مع المهام بأي تخطيط يناسب اللحظة.
على عكس تطبيقات المهام السحابية التي تزامن البيانات عبر خوادم طرف ثالث، يعمل TaskTrove بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) دون تتبع، أو تحليلات استخدام، أو تبعيات واجهة برمجة تطبيقات خارجية. يتم تخزين بيانات المهام كملفات JSON قابلة للقراءة يمكن نسخها احتياطيًا أو نقلها أو فحصها باستخدام أي محرر نصوص.
الميزات الرئيسية لـ TaskTrove
تحليل اللغة الطبيعية
اكتب "غدًا الساعة 2 ظهرًا" أو "كل يوم جمعة" لتعيين تواريخ الاستحقاق والجداول المتكررة دون الحاجة إلى استخدام منتقي التاريخ.
كانبان وعروض التقويم
التبديل بين تخطيطات القائمة ولوحة كانبان والتقويم للعمل على مهامك في العرض الذي يناسب تركيزك الحالي بشكل أفضل.
أنماط متكررة للمهام
قم بتعيين قواعد تكرار يومية أو أسبوعية أو شهرية أو مخصصة بالكامل بحيث تتم إعادة جدولة المهام الروتينية تلقائيًا دون الحاجة إلى إدخال يدوي.
تنظيم المشروع
تجميع المهام في مشاريع مع أقسام، وتصنيفات مرمزة بالألوان، ومهام فرعية غير محدودة للحفاظ على العمل المعقد منظمًا وسهل التصفح.
تخزين قائم على الملفات
يتم تخزين جميع المهام كملفات JSON عادية — سهلة النسخ الاحتياطي، أو النقل إلى مثيل آخر، أو القراءة مباشرة بدون أداة قاعدة بيانات.
لماذا تشغّل TaskTrove على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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