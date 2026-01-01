TaskTrove هو تطبيق خفيف الوزن لإدارة المهام، مستضاف ذاتيًا، يخزن جميع البيانات كملفات JSON عادية — لا يتطلب قاعدة بيانات. يقوم بتحليل مدخلات اللغة الطبيعية للتواريخ والأوقات، ويدعم المهام الفرعية غير المحدودة وأنماط المهام المتكررة، وينظم العمل في مشاريع ذات تسميات مرمزة بالألوان. تتيح لك طرق العرض المتعددة — قائمة، لوحة كانبان، وتقويم — العمل مع المهام بأي تخطيط يناسب اللحظة.

على عكس تطبيقات المهام السحابية التي تزامن البيانات عبر خوادم طرف ثالث، يعمل TaskTrove بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) دون تتبع، أو تحليلات استخدام، أو تبعيات واجهة برمجة تطبيقات خارجية. يتم تخزين بيانات المهام كملفات JSON قابلة للقراءة يمكن نسخها احتياطيًا أو نقلها أو فحصها باستخدام أي محرر نصوص.