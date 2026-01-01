نشر Uptrace بنقرة واحدة.
منصة APM مفتوحة المصدر للتتبع الموزع والمقاييس والسجلات المبنية أصلاً على OpenTelemetry.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Uptrace
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Uptrace
Uptrace هو نظام أساسي مفتوح المصدر لمراقبة أداء التطبيقات (APM) يوحد التتبعات الموزعة والمقاييس والسجلات من التطبيقات المجهزة بـ OpenTelemetry في واجهة واحدة. مبني على ClickHouse لتخزين بيانات القياس عن بعد عالية الإنتاجية و PostgreSQL للبيانات الوصفية، يوفر إمكانيات المراقبة الخاصة بـ Datadog و New Relic دون رسوم ترخيص لكل مضيف أو مخاوف بشأن إقامة البيانات.
استضافة Uptrace ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات القياس عن بعد على البنية التحتية الخاصة بك دون تسعير لكل تتبع أو لكل سجل. يمكن لأي تطبيق مجهز بحزم تطوير برامج OpenTelemetry (SDKs) — عبر Go و Python و Node.js و Java و .NET والمزيد — إرسال البيانات مباشرة عبر OTLP دون الحاجة إلى تكوين إضافي.
الميزات الرئيسية لـ Uptrace
التتبع الموزع
تصور تدفقات الطلبات عبر الخدمات المصغرة مع تفاصيل النطاق الكامل، ورسوم بيانية لهب، وخرائط تبعية الخدمة لتحديد اختناقات زمن الوصول بدقة.
المقاييس ولوحات المعلومات
محرك مقاييس متوافق مع PromQL مع أكثر من 50 لوحة تحكم جاهزة لأطر العمل وقواعد البيانات ومكونات البنية التحتية الشائعة.
بحث السجلات المركزية
استوعب وابحث بالنص الكامل في السجلات المهيكلة جنبًا إلى جنب مع التتبعات والمقاييس المترابطة في واجهة استعلام موحدة واحدة.
تنبيهات وإشعارات
قم بإعداد تنبيهات تستند إلى عتبة أو تنبيهات شاذة مع توجيهها إلى البريد الإلكتروني، سلاك، بيجر ديوتي، أو نقاط نهاية الويب هوك المخصصة.
استيعاب OTLP الأصلي
قبول بيانات القياس عن بعد من أي OpenTelemetry SDK عبر gRPC أو HTTP دون الحاجة إلى محولات مخصصة أو مجمعات بيانات أو وكلاء احتكاريين.
لماذا تشغّل Uptrace على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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