Uptrace هو نظام أساسي مفتوح المصدر لمراقبة أداء التطبيقات (APM) يوحد التتبعات الموزعة والمقاييس والسجلات من التطبيقات المجهزة بـ OpenTelemetry في واجهة واحدة. مبني على ClickHouse لتخزين بيانات القياس عن بعد عالية الإنتاجية و PostgreSQL للبيانات الوصفية، يوفر إمكانيات المراقبة الخاصة بـ Datadog و New Relic دون رسوم ترخيص لكل مضيف أو مخاوف بشأن إقامة البيانات.

استضافة Uptrace ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات القياس عن بعد على البنية التحتية الخاصة بك دون تسعير لكل تتبع أو لكل سجل. يمكن لأي تطبيق مجهز بحزم تطوير برامج OpenTelemetry (SDKs) — عبر Go و Python و Node.js و Java و .NET والمزيد — إرسال البيانات مباشرة عبر OTLP دون الحاجة إلى تكوين إضافي.