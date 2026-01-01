Shynet هي منصة تحليلات ويب ذاتية الاستضافة مصممة لأصحاب المواقع المهتمين بالخصوصية. على عكس أدوات التحليلات التجارية، يتتبع Shynet سلوك الزوار دون استخدام ملفات تعريف الارتباط أو بصمات الأصابع أو جمع البيانات الشخصية، مما يجعله متوافقًا تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ولوائح الخصوصية المماثلة دون الحاجة إلى لافتات ملفات تعريف الارتباط أو مربعات حوار الموافقة.

يعني نشر Shynet على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أن بيانات زوارك لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. تحصل على مقاييس نظيفة وذات مغزى — الجلسات، والمصادر، وأوقات التحميل، والبيانات الجغرافية — مع احترام خصوصية المستخدمين والحفاظ على الملكية الكاملة لتحليلاتك.