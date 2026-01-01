نشر Shynet بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة تحليلات ويب تحترم الخصوصية وتعمل بدون ملفات تعريف الارتباط وتمنحك ملكية كاملة للبيانات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Shynet
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Shynet
Shynet هي منصة تحليلات ويب ذاتية الاستضافة مصممة لأصحاب المواقع المهتمين بالخصوصية. على عكس أدوات التحليلات التجارية، يتتبع Shynet سلوك الزوار دون استخدام ملفات تعريف الارتباط أو بصمات الأصابع أو جمع البيانات الشخصية، مما يجعله متوافقًا تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ولوائح الخصوصية المماثلة دون الحاجة إلى لافتات ملفات تعريف الارتباط أو مربعات حوار الموافقة.
يعني نشر Shynet على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أن بيانات زوارك لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. تحصل على مقاييس نظيفة وذات مغزى — الجلسات، والمصادر، وأوقات التحميل، والبيانات الجغرافية — مع احترام خصوصية المستخدمين والحفاظ على الملكية الكاملة لتحليلاتك.
الميزات الرئيسية لـ Shynet
تتبع خالٍ من ملفات تعريف الارتباط
يجمع التحليلات بدون ملفات تعريف الارتباط أو بصمات الأصابع، مما يلغي الحاجة إلى لافتات الموافقة ويحافظ على امتثالك للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA).
ملكية البيانات المستضافة ذاتيًا
تبقى جميع بيانات الزوار على خادم VPS الخاص بك — لا مشاركة مع أطراف ثالثة، لا وسطاء بيانات، لا قيود على المنصة.
سكريبت تضمين خفيف الوزن
يتكامل مقتطف جافاسكريبت واحد أو متتبع بكسل 1×1 بدون جافاسكريبت مع أي موقع ويب أو مولد مواقع ثابتة.
إدارة مواقع متعددة
إدارة التحليلات لمواقع ويب متعددة من لوحة تحكم واحدة، مع ضوابط وصول لكل موقع للفرق.
بيانات الجلسة في الوقت الحقيقي
عرض الجلسات النشطة، ومصادر الإحالة، وأوقات تحميل الصفحة، والتوزيع الجغرافي فور حدوثها.
لماذا تشغّل Shynet على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."