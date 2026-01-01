انشر Logto بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة هوية ومصادقة شاملة مع دعم OAuth 2.0 وOIDC وتسجيل الدخول الموحد للمؤسسات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Logto
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Logto
Logto هو نظام أساسي حديث لإدارة الهوية والوصول يوفر بنية تحتية كاملة للمصادقة لتطبيقات الويب والجوال وواجهة برمجة التطبيقات (API). وهو يطبق OAuth 2.0 وOpenID Connect وSAML جاهزًا للاستخدام، مع مكونات واجهة مستخدم تسجيل الدخول المدمجة مسبقًا، وتكاملات تسجيل الدخول الاجتماعي، والمصادقة متعددة العوامل (MFA)، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار — حتى تتمكن الفرق من إضافة مصادقة بجودة إنتاج دون الحاجة إلى بنائها من الصفر.
استضافة Logto ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك عددًا غير محدود من المستخدمين بتكلفة ثابتة، وسيادة كاملة على البيانات الخاصة ببيانات الاعتماد وبيانات الجلسة، والمرونة لتلبية متطلبات إقامة البيانات أو الامتثال التي لا تستطيع خدمات المصادقة التابعة لجهات خارجية تلبيتها.
الميزات الرئيسية لـ Logto
OAuth 2.0 و OIDC
بروتوكولات قياسية صناعية لتأمين التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات دون الحاجة لكتابة منطق مصادقة مخصص.
تكاملات تسجيل الدخول الاجتماعي
أضف Google وGitHub وMicrosoft وعشرات من موفري الخدمات الاجتماعية الآخرين إلى أي تطبيق بأقل قدر من التكوين.
المصادقة متعددة العوامل
احمِ الحسابات باستخدام المصادقة متعددة العوامل TOTP وSMS والبريد الإلكتروني OTP، وتدفقات تسجيل الدخول بدون كلمة مرور.
التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار
حدد الأدوار والأذونات والنطاقات للتحكم بدقة فيما يمكن لكل مستخدم أو تطبيق الوصول إليه.
إدارة الشركة
دعم تطبيقات SaaS متعددة المستأجرين بهياكل تنظيمية وفريق عمل مدمجة مع تسجيل الدخول الموحد (SSO) لكل مؤسسة.
لماذا تشغّل Logto على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
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