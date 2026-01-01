Logto هو نظام أساسي حديث لإدارة الهوية والوصول يوفر بنية تحتية كاملة للمصادقة لتطبيقات الويب والجوال وواجهة برمجة التطبيقات (API). وهو يطبق OAuth 2.0 وOpenID Connect وSAML جاهزًا للاستخدام، مع مكونات واجهة مستخدم تسجيل الدخول المدمجة مسبقًا، وتكاملات تسجيل الدخول الاجتماعي، والمصادقة متعددة العوامل (MFA)، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار — حتى تتمكن الفرق من إضافة مصادقة بجودة إنتاج دون الحاجة إلى بنائها من الصفر.

استضافة Logto ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك عددًا غير محدود من المستخدمين بتكلفة ثابتة، وسيادة كاملة على البيانات الخاصة ببيانات الاعتماد وبيانات الجلسة، والمرونة لتلبية متطلبات إقامة البيانات أو الامتثال التي لا تستطيع خدمات المصادقة التابعة لجهات خارجية تلبيتها.