Odysseus هو مساحة عمل مفتوحة المصدر للذكاء الاصطناعي تضع أدوات الدردشة والوكيل والبحث والكتابة التي تتوقعها من ChatGPT أو Claude على الخادم الخاص بك. فهو يجمع بين الدردشة المستمرة مع أي نموذج محلي أو نموذج API، ووقت تشغيل وكيل مبني على الكود المفتوح، وبحث عميق متعدد الخطوات، وكتاب وصفات للنماذج مع توصيات تراعي الأجهزة، بالإضافة إلى محرر مستندات، وملاحظات، ومهام، وتقويم CalDAV، وصندوق بريد IMAP/SMTP مع فرز بالذكاء الاصطناعي.

استضافة Odysseus ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل محادثة ومستند وتضمين وبريد إلكتروني بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك. أنت تجلب مفاتيح API الخاصة بك لـ OpenAI أو OpenRouter أو أي نقطة نهاية متوافقة، بينما تتطور الذاكرة والمهارات المستمرة بمرور الوقت بدون رسوم لكل مقعد أو قيود على البائع.