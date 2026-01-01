انشر أوديسيوس بتثبيت بنقرة واحدة.
مساحة عمل للذكاء الاصطناعي مستضافة ذاتيًا للدردشة، والوكلاء، والبحث المتعمق، والذاكرة، والمستندات، والبريد الإلكتروني — كلها تعمل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS).
اختر باقة VPS المناسبة لـ Odysseus
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Odysseus
Odysseus هو مساحة عمل مفتوحة المصدر للذكاء الاصطناعي تضع أدوات الدردشة والوكيل والبحث والكتابة التي تتوقعها من ChatGPT أو Claude على الخادم الخاص بك. فهو يجمع بين الدردشة المستمرة مع أي نموذج محلي أو نموذج API، ووقت تشغيل وكيل مبني على الكود المفتوح، وبحث عميق متعدد الخطوات، وكتاب وصفات للنماذج مع توصيات تراعي الأجهزة، بالإضافة إلى محرر مستندات، وملاحظات، ومهام، وتقويم CalDAV، وصندوق بريد IMAP/SMTP مع فرز بالذكاء الاصطناعي.
استضافة Odysseus ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل محادثة ومستند وتضمين وبريد إلكتروني بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك. أنت تجلب مفاتيح API الخاصة بك لـ OpenAI أو OpenRouter أو أي نقطة نهاية متوافقة، بينما تتطور الذاكرة والمهارات المستمرة بمرور الوقت بدون رسوم لكل مقعد أو قيود على البائع.
الميزات الرئيسية لـ Odysseus
دردش مع أي نموذج
قم بتوصيل vLLM، llama.cpp، Ollama، OpenRouter، OpenAI، أو أي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI من واجهة دردشة موحدة واحدة.
وقت تشغيل الوكيل
وكيل يعتمد على الكود المفتوح يأتي مزودًا بأدوات MCP والويب والملفات وshell والمهارات والذاكرة بحيث يمكنه تشغيل مهام كاملة من البداية إلى النهاية.
بحث معمق
تجمع عمليات البحث متعددة الخطوات المصادر وتقرأها وتصنفها في تقرير مرئي يمكنك تصفحه وتصديره.
دليل النماذج
يقوم بمسح الأجهزة المتاحة، ويوصي بنماذج GGUF و FP8 و AWQ التي تتناسب بالفعل، ثم يقوم بتنزيلها وتقديمها بنقرة واحدة.
الذاكرة المستمرة والمهارات
استرجاع المتجهات والكلمات المفتاحية المدعوم بـ ChromaDB يمنح الوكيل ذاكرة طويلة المدى ومهارات قابلة لإعادة الاستخدام تصمد أمام عمليات إعادة التشغيل.
وثائق وملاحظات وبريد
محرر ماركداون متعدد علامات التبويب، وملاحظات، ومهام، وتقويم CalDAV، وصندوق بريد IMAP/SMTP مع فرز بالذكاء الاصطناعي في مساحة عمل واحدة.
لماذا تشغّل Odysseus على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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