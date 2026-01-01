SABnzbd هو برنامج تنزيل Usenet الرائد مفتوح المصدر، الذي يقوم بأتمتة المسار الكامل من ملف NZB إلى الملف النهائي: التنزيل المتوازي من خوادم متعددة، والتحقق من سلامة PAR2، والإصلاح التلقائي، واستخراج الأرشيفات — كل ذلك دون خطوات يدوية. لقد كان العمود الفقري لتدفقات عمل أتمتة الوسائط لأكثر من عقد من الزمان.

توفر استضافة SABnzbd ذاتياً على خادم افتراضي خاص (VPS) توفراً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمراقبة خلاصات RSS وقوائم انتظار التنزيل دون الحاجة إلى إبقاء جهاز كمبيوتر منزلي يعمل. غالباً ما تتجاوز سرعة النطاق الترددي لمراكز البيانات سرعات الاتصالات المنزلية، وتهبط التنزيلات على مساحة تخزين الخادم الافتراضي الخاص (VPS) للبث أو الاسترجاع لاحقاً عبر Sonarr وRadarr ومجموعة أتمتة الوسائط الأوسع.