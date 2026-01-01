نشر SABnzbd بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة تنزيل ثنائية تلقائية لـ Usenet تقوم بوضع ملفات NZB في قائمة الانتظار والتحقق منها واستخراجها دون تدخل يدوي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ SABnzbd
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام SABnzbd
SABnzbd هو برنامج تنزيل Usenet الرائد مفتوح المصدر، الذي يقوم بأتمتة المسار الكامل من ملف NZB إلى الملف النهائي: التنزيل المتوازي من خوادم متعددة، والتحقق من سلامة PAR2، والإصلاح التلقائي، واستخراج الأرشيفات — كل ذلك دون خطوات يدوية. لقد كان العمود الفقري لتدفقات عمل أتمتة الوسائط لأكثر من عقد من الزمان.
توفر استضافة SABnzbd ذاتياً على خادم افتراضي خاص (VPS) توفراً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمراقبة خلاصات RSS وقوائم انتظار التنزيل دون الحاجة إلى إبقاء جهاز كمبيوتر منزلي يعمل. غالباً ما تتجاوز سرعة النطاق الترددي لمراكز البيانات سرعات الاتصالات المنزلية، وتهبط التنزيلات على مساحة تخزين الخادم الافتراضي الخاص (VPS) للبث أو الاسترجاع لاحقاً عبر Sonarr وRadarr ومجموعة أتمتة الوسائط الأوسع.
الميزات الرئيسية لـ SABnzbd
المعالجة الآلية لـ NZB
يتعامل مع مسار التنزيل الكامل تلقائيًا — جلب، والتحقق باستخدام PAR2، وإصلاح الملفات غير المكتملة، واستخراج الأرشيفات دون تدخل المستخدم.
دعم متعدد الخوادم
يتصل بالعديد من مزودي Usenet مع ترتيب الأولوية وتكوين خادم الملء لإكمال التنزيلات على الرغم من تغطية المقالات غير المكتملة.
تكامل Sonarr و Radarr
يعمل كعميل تنزيل لمجموعة أتمتة الوسائط الشهيرة arr، مما يتيح سير عمل الحصول على الأفلام والبرامج التلفزيونية بشكل آلي بالكامل.
جدولة النطاق الترددي
عيّن حدود السرعة وساعات العمل حتى لا تتنافس التنزيلات مع الخدمات الأخرى خلال فترات الذروة للاستخدام.
مراقبة خلاصة RSS
يراقب خلاصات RSS من مفهرسات Usenet ويقوم بتشغيل التنزيلات تلقائيًا عندما يتم نشر محتوى جديد يطابق عوامل التصفية الخاصة بك.
لماذا تشغّل SABnzbd على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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