انشر DuckDNS بنقرة واحدة.
عميل DNS ديناميكي مجاني يقوم تلقائيًا بتحديث نطاقك ليشير إلى عنوان IP الحالي الخاص بك دون الحاجة إلى IP ثابت.
اختر باقة VPS المناسبة لـ DuckDNS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام DuckDNS
Duck DNS هي خدمة DNS ديناميكية مجانية موثوق بها من قبل ملايين مستخدمي المختبرات المنزلية والمستضيفين الذاتيين للحفاظ على وصول موثوق به إلى الخوادم والأجهزة خلف اتصالات الإنترنت المنزلية. يقوم معظم مزودي خدمة الإنترنت (ISPs) بتعيين عناوين IP متغيرة، ولكن Duck DNS يحل هذه المشكلة من خلال المراقبة المستمرة لعنوان IP العام الخاص بك وتحديث النطاق الفرعي الذي اخترته لحظة تغييره — كل ذلك مجانًا.
يقوم هذا القالب بتشغيل حاوية عميل Duck DNS الرسمية في وضع شبكة المضيف، مما يمنحها رؤية دقيقة لعنوان IP. تستمر الإعدادات عبر عمليات إعادة التشغيل بحيث لا تُفقد إعدادات النطاق الفرعي والرمز المميز الخاصة بك أبدًا. سواء كنت بحاجة إلى وصول مستقر إلى خادم منزلي، أو مشروع Raspberry Pi، أو تطبيق VPS مستضاف ذاتيًا، يلغي Duck DNS الحاجة إلى الدفع مقابل عنوان IP ثابت أو خدمة DDNS تجارية.
الميزات الرئيسية لـ DuckDNS
تحديثات IP التلقائية
يكتشف متى يتغير عنوان IP العام الخاص بك ويحدث نطاقك الفرعي في Duck DNS على الفور، مما يحافظ على الوصول دون انقطاع.
دعم IPv4 و IPv6
يعمل مع كلتا عائلتي العناوين، بحيث يظل نطاقك الفرعي محدثًا بغض النظر عن تعيين إصدار IP من قبل مزود خدمة الإنترنت الخاص بك.
نطاقات فرعية متعددة
يدير العديد من النطاقات الفرعية لـ Duck DNS في حاوية واحدة من خلال توفير قائمة بأسماء النطاقات الفرعية مفصولة بفواصل.
عملية VPS دائمة
التشغيل على خادم افتراضي خاص (VPS) يضمن تفعيل التحديثات في موعدها 24/7، حتى عند إعادة تشغيل معدات الشبكة المنزلية أو فقدانها للطاقة.
تكوين مستمر
يخزن إعدادات الرمز المميز والنطاق الفرعي الخاص بك في وحدة تخزين مخصصة بحيث يستأنف العميل عمله بشكل صحيح بعد إعادة تشغيل الحاوية.
لماذا تشغّل DuckDNS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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