Duck DNS هي خدمة DNS ديناميكية مجانية موثوق بها من قبل ملايين مستخدمي المختبرات المنزلية والمستضيفين الذاتيين للحفاظ على وصول موثوق به إلى الخوادم والأجهزة خلف اتصالات الإنترنت المنزلية. يقوم معظم مزودي خدمة الإنترنت (ISPs) بتعيين عناوين IP متغيرة، ولكن Duck DNS يحل هذه المشكلة من خلال المراقبة المستمرة لعنوان IP العام الخاص بك وتحديث النطاق الفرعي الذي اخترته لحظة تغييره — كل ذلك مجانًا.

يقوم هذا القالب بتشغيل حاوية عميل Duck DNS الرسمية في وضع شبكة المضيف، مما يمنحها رؤية دقيقة لعنوان IP. تستمر الإعدادات عبر عمليات إعادة التشغيل بحيث لا تُفقد إعدادات النطاق الفرعي والرمز المميز الخاصة بك أبدًا. سواء كنت بحاجة إلى وصول مستقر إلى خادم منزلي، أو مشروع Raspberry Pi، أو تطبيق VPS مستضاف ذاتيًا، يلغي Duck DNS الحاجة إلى الدفع مقابل عنوان IP ثابت أو خدمة DDNS تجارية.