Hermes WebUI هو تطبيق ويب خفيف الوزن ومفتوح المصدر يجلب وكيل Hermes AI — وهو وكيل ذاتي التحسين ويعمل دائمًا من Nous Research — إلى متصفحك بتكافؤ شبه 1:1 مع واجهة سطر الأوامر (CLI). تجمع هذه القوالب بين واجهة المستخدم الرسومية (WebUI) وبوابة وكيل Hermes الأصلية، بحيث يمنحك النشر الفردي كلاً من واجهة الدردشة في المتصفح والوكيل طويل الأمد الذي يشغلها.

استضافة Hermes WebUI ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على محادثاتك وذاكرة الوكيل ومهاراته ومفاتيح API للموفر على بنية تحتية تتحكم فيها. أنت تختار موفري النماذج، وتحتفظ بالجلسات، وتصل إلى الوكيل بأمان من سطح المكتب أو الهاتف المحمول دون إرسال البيانات عبر خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية.