انشر Hermes WebUI بنقرة واحدة.
نشر هيرميس متكامل يقرن وكيل هيرميس للذكاء الاصطناعي مع واجهة مستخدم سريعة للدردشة عبر الويب مستضافة ذاتيًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Hermes WebUI
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Hermes WebUI
Hermes WebUI هو تطبيق ويب خفيف الوزن ومفتوح المصدر يجلب وكيل Hermes AI — وهو وكيل ذاتي التحسين ويعمل دائمًا من Nous Research — إلى متصفحك بتكافؤ شبه 1:1 مع واجهة سطر الأوامر (CLI). تجمع هذه القوالب بين واجهة المستخدم الرسومية (WebUI) وبوابة وكيل Hermes الأصلية، بحيث يمنحك النشر الفردي كلاً من واجهة الدردشة في المتصفح والوكيل طويل الأمد الذي يشغلها.
استضافة Hermes WebUI ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على محادثاتك وذاكرة الوكيل ومهاراته ومفاتيح API للموفر على بنية تحتية تتحكم فيها. أنت تختار موفري النماذج، وتحتفظ بالجلسات، وتصل إلى الوكيل بأمان من سطح المكتب أو الهاتف المحمول دون إرسال البيانات عبر خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية.
الميزات الرئيسية لـ Hermes WebUI
وكيل مجمّع + WebUI
يشحن بوابة وكيل هيرميس الأصلية وواجهة المستخدم الرسومية (WebUI) معًا، بالإضافة إلى وحدة تخزين حالة مشتركة، مما يضمن بقاء الجلسات والمهارات والذاكرة بعد إعادة التشغيل، وإعادة استخدامها بواسطة كلا الواجهتين.
التكافؤ الكامل لـ CLI
كل ما يمكنك فعله في محطة هيرميس — الدردشة، الأدوات، الجدولة، الذاكرة، المهارات — يمكن الوصول إليه من نفس واجهة الويب.
تخطيط مساحة العمل ثلاثية الألواح
الجلسات والتنقل على اليسار، والدردشة في المنتصف، ومستعرض ملفات مساحة عمل مباشر على اليمين مع معاينات مضمنة.
البث باستخدام بطاقات الأدوات
تدفق الرموز المرسلة من الخادم، وبطاقات استدعاء الأدوات المضمنة، ورسوم Mermaid البيانية، وتمييز بناء الجملة، وحلقة استخدام السياق المدمجة في تذييل المحرر.
PWA ذو الأولوية للجوال
تصميم متجاوب للهاتف المحمول مع قائمة جانبية وعناصر تحكم باللمس — قم بتثبيته على شاشتك الرئيسية وقم بقيادة Hermes من هاتفك.
نماذج مستقلة عن المزود
قم بتوصيل مفاتيح OpenAI أو Anthropic أو Google أو OpenRouter عند وقت النشر والتبديل بين النماذج من قائمة منسدلة ديناميكية في واجهة المستخدم.
لماذا تشغّل Hermes WebUI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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