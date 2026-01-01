نشر Eclipse Hawkbit بتثبيت بنقرة واحدة.
إدارة تحديثات إنترنت الأشياء مفتوحة المصدر لنشر البرامج الثابتة والبرامج على أساطيل الأجهزة الطرفية المتصلة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Eclipse Hawkbit
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Eclipse Hawkbit
Eclipse Hawkbit هو إطار عمل خلفي مستقل عن النطاق لنشر تحديثات البرامج إلى الأجهزة الطرفية المقيدة والبوابات ووحدات التحكم المتصلة بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت (IP). مبني على Java و Spring، يوفر البنية التحتية من جانب الخادم التي يحتاجها مشغلو الأساطيل لجدولة تحديثات البرامج عبر الهواء واستهدافها ومراقبتها على نطاق صناعي.
استضافة Hawkbit ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي قوائم جرد الأجهزة، وثنائيات القطع الأثرية، وبيانات تتبع النشر تحت سيطرتك، بدون رسوم لكل جهاز أو قيود على المورد. إنه يكشف واجهة برمجة تطبيقات تكامل الجهاز المباشر (Direct Device Integration API) للأجهزة وواجهة برمجة تطبيقات للإدارة (Management API) لتنسيق الحملات من أدواتك الخاصة.
الميزات الرئيسية لـ Eclipse Hawkbit
عمليات الطرح المستهدفة
تحديد مجموعات النشر حسب سمات الجهاز وتحديثات التقدم في موجات محكمة مع عتبات نجاح ومحفزات تراجع تلقائية.
مستودع القطع الأثرية
تحميل، وإصدار، وتقديم صور البرامج الثابتة، وحزم نظام التشغيل، وحزم التطبيقات من مستودع مدمج للقطع الأثرية مع التحقق من المجموع الاختباري.
API الجهاز المباشر
تستعلم الأجهزة من واجهة DDI REST لجلب التحديثات المخصصة، والإبلاغ عن التقدم، والإقرار بنتائج التثبيت دون الحاجة إلى كود نقل مخصص.
جاهز لتعدد المستأجرين
عزل أساطيل الأجهزة والمستخدمين ومستودعات البرامج لكل مستأجر — مفيد لإدارة عمليات نشر العملاء أو فصل خطوط الإنتاج.
إدارة REST API
إدارة عمليات النشر، والأهداف، ومجموعات التوزيع، ووحدات البرمجيات برمجياً للتكامل مع مسارات CI/CD وأدوات العمليات الحالية.
RabbitMQ ناقل الأحداث
بث تغييرات حالة الجهاز وأحداث النشر إلى RabbitMQ حتى تتمكن الأنظمة النهائية من التفاعل في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى استقصاء قاعدة البيانات.
لماذا تشغّل Eclipse Hawkbit على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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