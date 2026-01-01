Eclipse Hawkbit هو إطار عمل خلفي مستقل عن النطاق لنشر تحديثات البرامج إلى الأجهزة الطرفية المقيدة والبوابات ووحدات التحكم المتصلة بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت (IP). مبني على Java و Spring، يوفر البنية التحتية من جانب الخادم التي يحتاجها مشغلو الأساطيل لجدولة تحديثات البرامج عبر الهواء واستهدافها ومراقبتها على نطاق صناعي.

استضافة Hawkbit ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي قوائم جرد الأجهزة، وثنائيات القطع الأثرية، وبيانات تتبع النشر تحت سيطرتك، بدون رسوم لكل جهاز أو قيود على المورد. إنه يكشف واجهة برمجة تطبيقات تكامل الجهاز المباشر (Direct Device Integration API) للأجهزة وواجهة برمجة تطبيقات للإدارة (Management API) لتنسيق الحملات من أدواتك الخاصة.