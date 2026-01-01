ClassicPress هو نسخة متفرعة من ووردبريس مدفوعة بالمجتمع تحافظ على محرر TinyMCE الكلاسيكي المألوف مع إزالة محرر Gutenberg block والأعباء الإضافية على الأداء التي يقدمها. يحافظ على التوافق مع معظم قوالب وإضافات ووردبريس الموجودة، مما يجعله مسار ترحيل مباشر للمواقع والمطورين الذين يفضلون سلوك نظام إدارة محتوى (CMS) مستقر ويمكن التنبؤ به بدلاً من التغييرات المستمرة في الواجهة.

استضافة ClassicPress ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في إعدادات PHP، وتحسين قاعدة البيانات، وتوقيت التحديثات — مما يلغي قيود استضافة ووردبريس المدارة مع الحفاظ على بيئة ووردبريس التي تعرفها بالفعل.