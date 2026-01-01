انشر ClassicPress بتثبيت بنقرة واحدة.
نسخة متفرعة من ووردبريس تحافظ على تجربة المحرر الكلاسيكي مع استقرار محسّن وبدون تعقيد Gutenberg.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ClassicPress
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ClassicPress
ClassicPress هو نسخة متفرعة من ووردبريس مدفوعة بالمجتمع تحافظ على محرر TinyMCE الكلاسيكي المألوف مع إزالة محرر Gutenberg block والأعباء الإضافية على الأداء التي يقدمها. يحافظ على التوافق مع معظم قوالب وإضافات ووردبريس الموجودة، مما يجعله مسار ترحيل مباشر للمواقع والمطورين الذين يفضلون سلوك نظام إدارة محتوى (CMS) مستقر ويمكن التنبؤ به بدلاً من التغييرات المستمرة في الواجهة.
استضافة ClassicPress ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في إعدادات PHP، وتحسين قاعدة البيانات، وتوقيت التحديثات — مما يلغي قيود استضافة ووردبريس المدارة مع الحفاظ على بيئة ووردبريس التي تعرفها بالفعل.
الميزات الرئيسية لـ ClassicPress
المحرر الكلاسيكي محفوظ
يحافظ على محرر TinyMCE الذي يعرفه مستخدمو ووردبريس، حتى يتمكن منشئو المحتوى من العمل بإنتاجية دون الحاجة إلى تعلم واجهة جديدة قائمة على الكتل.
توافق إضافة ووردبريس
يعمل مع آلاف إضافات وقوالب ووردبريس الموجودة، لذلك يمكنك الترحيل دون إعادة بناء موقعك أو استبدال مجموعة أدواتك الحالية.
دورات تحديث مستقرة
التركيز على الدعم طويل الأمد يعني أن التحديثات يمكن التنبؤ بها ومتوافقة مع الإصدارات السابقة، مما يقلل من خطر تعطل المكونات الإضافية بعد ترقية أساسية.
أداء محسّن
تؤدي إزالة الحمل الزائد لجافاسكريبت الخاص بـ Gutenberg إلى تحميل أسرع للصفحات واستخدام أقل لموارد الخادم مقارنةً بتثبيتات ووردبريس الحديثة المماثلة.
تحكم كامل في التخصيص
تمنح أنواع المنشورات المخصصة، وإدارة الأدوار، ودعم القوالب الفرعية المطورين نفس المرونة التي يوفرها ووردبريس مع أساس أكثر استقرارًا تحتها.
لماذا تشغّل ClassicPress على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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