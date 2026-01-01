Documenso هو بديل مفتوح المصدر لـ DocuSign، مصمم للمؤسسات التي تحتاج إلى تواقيع رقمية آمنة وملزمة قانونًا دون التنازل عن التحكم في المستندات الحساسة لمزود خدمة SaaS خارجي. يدعم سير عمل التوقيع متعدد الأطراف، وقوالب المستندات، ومسارات التدقيق الشاملة، بواجهة نظيفة ومناسبة لفرق الشؤون القانونية والموارد البشرية والمالية.

استضافة Documenso ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل مستند وتوقيع وسجل تدقيق على بنيتك التحتية الخاصة. لا توجد رسوم لكل مستند، ولا قيود تخزين يفرضها بائع، ولا خطر تعرض البيانات من خلال منصة مشتركة. إدارة الشهادات المحلية وSMTP القابل للتكوين يضمنان بقاء عملية التوقيع بالكامل تحت سيطرتك.