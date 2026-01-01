انشر Documenso بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لتوقيع المستندات من أجل التوقيعات الرقمية الملزمة قانونًا مع الملكية الكاملة للبيانات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Documenso
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Documenso
Documenso هو بديل مفتوح المصدر لـ DocuSign، مصمم للمؤسسات التي تحتاج إلى تواقيع رقمية آمنة وملزمة قانونًا دون التنازل عن التحكم في المستندات الحساسة لمزود خدمة SaaS خارجي. يدعم سير عمل التوقيع متعدد الأطراف، وقوالب المستندات، ومسارات التدقيق الشاملة، بواجهة نظيفة ومناسبة لفرق الشؤون القانونية والموارد البشرية والمالية.
استضافة Documenso ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل مستند وتوقيع وسجل تدقيق على بنيتك التحتية الخاصة. لا توجد رسوم لكل مستند، ولا قيود تخزين يفرضها بائع، ولا خطر تعرض البيانات من خلال منصة مشتركة. إدارة الشهادات المحلية وSMTP القابل للتكوين يضمنان بقاء عملية التوقيع بالكامل تحت سيطرتك.
الميزات الرئيسية لـ Documenso
توقيع متعدد الأطراف
توجيه المستندات إلى عدة موقعين بترتيب تسلسلي أو متوازي وتتبع حالة الإنجاز في الوقت الفعلي.
سجلات تدقيق شاملة
يتم تسجيل كل إجراء مع الطوابع الزمنية وعناوين IP، مما ينتج عنه مسار الأدلة المطلوب للأغراض القانونية وأغراض الامتثال.
قوالب المستندات
احفظ هياكل المستندات المستخدمة بشكل متكرر كقوالب لتسريع سير عمل التوقيع المتكرر مثل العقود واتفاقيات عدم الإفصاح.
التوقيع المحلي للشهادة
تُوقّع المستندات باستخدام شهادة مُدارة محليًا، مما يُبقي العملية التشفيرية بالكامل ضمن بنيتك التحتية.
إشعارات البريد الإلكتروني
التذكيرات الآلية وتحديثات الحالة تبقي جميع الأطراف على اطلاع دون متابعة يدوية من مرسلي المستندات.
لماذا تشغّل Documenso على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."