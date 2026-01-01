انشر Fireshare بنقرة واحدة.
منصة ذاتية الاستضافة لمشاركة الفيديو والصور لمقاطع الألعاب مع روابط فريدة قابلة للمشاركة ووصول محمي بكلمة مرور.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Fireshare
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.
ما يمكنك بناؤه باستخدام Fireshare
Fireshare هي منصة استضافة ذاتية لمشاركة الوسائط مصممة لمشاركة مقاطع الألعاب ومقاطع الفيديو والصور من خلال روابط فريدة قابلة للمشاركة لكل عنصر. قم بتحميل تسجيلاتك مرة واحدة وشاركها بشكل فردي مع الأصدقاء أو بشكل عام — يحصل كل مقطع على عنوان URL خاص به، مع حماية اختيارية بكلمة مرور للعناصر التي ترغب في إبقائها شبه خاصة.
على عكس خدمات الفيديو السحابية، يعمل Fireshare بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدون حدود للتحميل، وبدون علامات مائية، ولا يتطلب حسابًا للمشاهدين. يتم تنظيم المحتوى حسب اللعبة، ويمكن تصفحه من خلال موجز عام أو خاص، ويمكن الاشتراك فيه عبر RSS — مما يمنح جمهورك مكانًا مناسبًا لمحتوى الفيديو الخاص بك دون إرسالهم إلى منصة خارجية.
الميزات الرئيسية لـ Fireshare
روابط قابلة للمشاركة لكل مقطع
كل فيديو وصورة يحصل على رابط عام فريد يمكنك مشاركته مباشرةً — لا يوجد إنشاء حساب إجباري أو إعادة توجيه للمشاهدين إلى منصة.
مشاركة محمية بكلمة مرور
اقفل المقاطع الفردية أو خلاصتك بالكامل بكلمة مرور لتتحكم بدقة في من يمكنه عرض المحتوى الخاص بك.
تنظيم قائم على الألعاب
قم بوضع علامات وتصفح المحتوى حسب عنوان اللعبة، مما يحافظ على تنظيم مقاطعك ويسهل على المشاهدين العثور على لقطات للعبة معينة.
دعم خلاصة RSS
ينشئ Fireshare خلاصات RSS حتى يتمكن المتابعون من الاشتراك وتلقي الإشعارات كلما نشرت مقاطع أو صورًا جديدة.
تحويل ترميز الفيديو المدمج
يعالج تحويل الترميز المعتمد على وحدة المعالجة المركزية (CPU) التحميلات تلقائيًا إلى تنسيقات محسّنة للويب، بحيث يتم تشغيل المقاطع بسلاسة في أي متصفح دون الحاجة إلى تحويل يدوي.
لماذا تشغّل Fireshare على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
موقع الخادم الموصى به:
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انطلق محليا وحقق ريادة عالمية.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
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"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."
ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا
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