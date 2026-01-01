Reactive Resume هو منشئ سيرة ذاتية مفتوح المصدر يركز على الخصوصية ويمنحك ملكية كاملة لبياناتك المهنية. على عكس أدوات السيرة الذاتية كخدمة (SaaS) التي تخزن معلوماتك على خوادم طرف ثالث، فإن الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) تعني أن بياناتك لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. أنشئ سيرًا ذاتية مصقولة باستخدام أكثر من 14 قالبًا مصممًا باحترافية، وعاين التغييرات في الوقت الفعلي، وصدر ملفات PDF مثالية البكسل — كل ذلك دون الحاجة إلى إنشاء حساب على منصة شخص آخر.

يجمع هذا النشر كل ما هو ضروري: PostgreSQL لبيانات المستخدم، وعارض Chrome بدون واجهة رسومية لتوليد ملفات PDF، ومخزن ملفات محلي متوافق مع S3. تتوفر مساعدة كتابة اختيارية بالذكاء الاصطناعي عبر OpenAI أو Google Gemini أو Anthropic Claude إذا قمت بتوفير مفتاح API.