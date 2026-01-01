انشر Reactive Resume بتثبيت بنقرة واحدة.
منشئ سيرة ذاتية مجاني ومفتوح المصدر يحافظ على بياناتك المهنية على الخادم الخاص بك، وليس على سحابة طرف ثالث.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Reactive Resume
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Reactive Resume
Reactive Resume هو منشئ سيرة ذاتية مفتوح المصدر يركز على الخصوصية ويمنحك ملكية كاملة لبياناتك المهنية. على عكس أدوات السيرة الذاتية كخدمة (SaaS) التي تخزن معلوماتك على خوادم طرف ثالث، فإن الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) تعني أن بياناتك لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. أنشئ سيرًا ذاتية مصقولة باستخدام أكثر من 14 قالبًا مصممًا باحترافية، وعاين التغييرات في الوقت الفعلي، وصدر ملفات PDF مثالية البكسل — كل ذلك دون الحاجة إلى إنشاء حساب على منصة شخص آخر.
يجمع هذا النشر كل ما هو ضروري: PostgreSQL لبيانات المستخدم، وعارض Chrome بدون واجهة رسومية لتوليد ملفات PDF، ومخزن ملفات محلي متوافق مع S3. تتوفر مساعدة كتابة اختيارية بالذكاء الاصطناعي عبر OpenAI أو Google Gemini أو Anthropic Claude إذا قمت بتوفير مفتاح API.
الميزات الرئيسية لـ Reactive Resume
14+ قوالب سيرة ذاتية
اختر من القوالب المصممة باحترافية وقم بتخصيص الخطوط والألوان والتخطيطات لتناسب أسلوبك الشخصي.
تصدير PDF مثالي بالبكسل
إنشاء ملفات PDF عبر عارض Chrome مدمج بدون واجهة رسومية — لا تتطلب خدمة خارجية أو مكونًا إضافيًا للمتصفح.
روابط عامة قابلة للمشاركة
شارك سيرتك الذاتية عبر رابط URL فريد يعكس دائمًا أحدث تعديلاتك دون الحاجة لإعادة إرسال الملفات.
مساعدة الكتابة بالذكاء الاصطناعي
تحسين محتوى السيرة الذاتية باستخدام اقتراحات من OpenAI أو Google Gemini أو Anthropic Claude باستخدام مفتاح API الخاص بك.
المصادقة الثنائية
تأمين الحسابات باستخدام المصادقة الثنائية (2FA) القائمة على TOTP ودعم مفتاح المرور الاختياري لتسجيل الدخول بدون كلمة مرور.
لماذا تشغّل Reactive Resume على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
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"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."