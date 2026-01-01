WireMock هو محاكي واجهة برمجة تطبيقات HTTP مفتوح المصدر يتيح لفرق الهندسة استبدال الخدمات الحقيقية بنماذج وهمية قابلة للبرمجة. حدد الكائنات الوهمية (stubs) عبر واجهة برمجة تطبيقات REST أو ملفات JSON، وطابق الطلبات الواردة حسب عنوان URL، الرؤوس، معلمات الاستعلام، ملفات تعريف الارتباط، أو محتوى النص، وأعد استجابات ديناميكية تم إنشاؤها باستخدام قوالب Handlebars. سجل حركة المرور الحقيقية وأعد تشغيلها لاحقًا لإعادة إنتاج سيناريوهات الإنتاج دون اتصال.

تمنح استضافة WireMock ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) كل فريق بيئة وهمية مشتركة لاختبار العقود، بيانات العرض التوضيحي، بدائل واجهة برمجة تطبيقات الطرف الثالث، وسيناريوهات الفوضى مثل حقن زمن الاستجابة أو الحمولة المشوهة. تحافظ وحدات التخزين المستمرة على تعريفات التعيين وملفات الاستجابة والإضافات المخصصة سليمة عبر عمليات إعادة النشر بحيث تنتقل تجهيزات الاختبار الخاصة بك مع الخادم.