نشر WireMock بنقرة واحدة.
خادم وهمي لواجهة برمجة تطبيقات HTTP بمعايير صناعية لمحاكاة خدمات REST، واختبار الحالات القصوى، والتطوير بالتوازي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ WireMock
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام WireMock
WireMock هو محاكي واجهة برمجة تطبيقات HTTP مفتوح المصدر يتيح لفرق الهندسة استبدال الخدمات الحقيقية بنماذج وهمية قابلة للبرمجة. حدد الكائنات الوهمية (stubs) عبر واجهة برمجة تطبيقات REST أو ملفات JSON، وطابق الطلبات الواردة حسب عنوان URL، الرؤوس، معلمات الاستعلام، ملفات تعريف الارتباط، أو محتوى النص، وأعد استجابات ديناميكية تم إنشاؤها باستخدام قوالب Handlebars. سجل حركة المرور الحقيقية وأعد تشغيلها لاحقًا لإعادة إنتاج سيناريوهات الإنتاج دون اتصال.
تمنح استضافة WireMock ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) كل فريق بيئة وهمية مشتركة لاختبار العقود، بيانات العرض التوضيحي، بدائل واجهة برمجة تطبيقات الطرف الثالث، وسيناريوهات الفوضى مثل حقن زمن الاستجابة أو الحمولة المشوهة. تحافظ وحدات التخزين المستمرة على تعريفات التعيين وملفات الاستجابة والإضافات المخصصة سليمة عبر عمليات إعادة النشر بحيث تنتقل تجهيزات الاختبار الخاصة بك مع الخادم.
الميزات الرئيسية لـ WireMock
مطابقة الطلبات المرنة
مطابقة طلبات HTTP الواردة مع أنماط عناوين URL والرؤوس ومعلمات الاستعلام وملفات تعريف الارتباط ومحتوى نص JSON أو XML لاختيار الكعب الدقيق.
قوالب الاستجابة الديناميكية
توليد استجابات فورية باستخدام قوالب Handlebars مع إمكانية الوصول إلى بيانات الطلب والقيم العشوائية والتواريخ والمساعدات المخصصة.
تسجيل وتشغيل
التقط حركة المرور المباشرة مقابل مصدر حقيقي وأعد تشغيل التفاعلات المسجلة لاحقًا لإعادة إنتاج السيناريوهات دون الاعتماد على الشبكة.
محاكاة الأعطال والكمون
قم بحقن تأخيرات قابلة للتكوين، واتصالات منقطعة، وحمولات بيانات مشوهة لاختبار كيفية تعامل تطبيقك مع الخدمات النهائية غير الموثوقة.
سيناريوهات ذات حالة
قم بنمذجة سير العمل متعدد الخطوات باستخدام آلات الحالة بحيث يمكن لنفس نقطة النهاية أن تعيد استجابات مختلفة اعتمادًا على التفاعلات السابقة.
أدمن REST API
إدارة الأكواد الوهمية، وطلب السجلات، والسيناريوهات، والتسجيلات برمجيًا من خلال واجهة برمجة تطبيقات المسؤول لأتمتة CI/CD وتكاملات الأدوات.
لماذا تشغّل WireMock على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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