Transmute هو محول ملفات يركز على الخصوصية يحول المستندات والصور والصوت والفيديو بين التنسيقات عبر واجهة ويب نظيفة. تتم معالجة الملفات بواسطة نسختك المستضافة ذاتيًا بدلاً من خدمة سحابية مجهولة، لذلك لا تغادر المواد الحساسة البنية التحتية التي تتحكم فيها ولا توجد حدود للتحميل أو علامات مائية أو رسوم لكل تحويل.

تمنح استضافة Transmute ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) الفرق أداة تحويل خاصة ومتاحة دائمًا يمكن الوصول إليها من أي متصفح. إنه بديل عملي للمحولات عبر الإنترنت المدعومة بالإعلانات التي تجمع البيانات، مما يجعله مناسبًا تمامًا للمؤسسات ذات متطلبات التعامل الصارمة مع البيانات أو أي شخص يريد ببساطة تحويل التنسيقات دون تسليم الملفات لطرف ثالث.