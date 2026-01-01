انشر Transmute بتثبيت بنقرة واحدة.
محول ملفات يعطي الأولوية للخصوصية، يحول المستندات والصور والصوت والفيديو دون رفعها إلى خوادم طرف ثالث.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Transmute
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Transmute
Transmute هو محول ملفات يركز على الخصوصية يحول المستندات والصور والصوت والفيديو بين التنسيقات عبر واجهة ويب نظيفة. تتم معالجة الملفات بواسطة نسختك المستضافة ذاتيًا بدلاً من خدمة سحابية مجهولة، لذلك لا تغادر المواد الحساسة البنية التحتية التي تتحكم فيها ولا توجد حدود للتحميل أو علامات مائية أو رسوم لكل تحويل.
تمنح استضافة Transmute ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) الفرق أداة تحويل خاصة ومتاحة دائمًا يمكن الوصول إليها من أي متصفح. إنه بديل عملي للمحولات عبر الإنترنت المدعومة بالإعلانات التي تجمع البيانات، مما يجعله مناسبًا تمامًا للمؤسسات ذات متطلبات التعامل الصارمة مع البيانات أو أي شخص يريد ببساطة تحويل التنسيقات دون تسليم الملفات لطرف ثالث.
الميزات الرئيسية لـ Transmute
تحويل يضع الخصوصية في المقام الأول
تتم معالجة الملفات بالكامل على مثيلك المستضاف ذاتيًا، لذلك لا تصل المستندات والوسائط الحساسة أبدًا إلى خادم تابع لجهة خارجية.
دعم متعدد التنسيقات
حوّل بين تنسيقات المستندات والصور والصوت والفيديو من واجهة واحدة دون الحاجة لتثبيت برامج سطح المكتب.
لا توجد حدود للتحميل
تزيل الاستضافة الذاتية قيود حجم الملفات والعلامات المائية التي تفرضها خدمات التحويل المجانية عبر الإنترنت.
واجهة قائمة على المتصفح
اسحب، وأفلت، وحوّل من أي متصفح بواجهة سهلة الاستخدام لا تتطلب حسابًا للبدء.
تحكم مطلق في بياناتك
قم بتشغيل الخدمة على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) للحفاظ على تحكم كامل في مكان تخزين الملفات ومدة الاحتفاظ بها.
لماذا تشغّل Transmute على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
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