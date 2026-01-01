انشر SENAITE LIMS بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام إدارة معلومات مختبر مفتوح المصدر يغطي سير العمل التحليلي الكامل، من استلام العينات إلى نشر التقارير.
اختر باقة VPS المناسبة لـ SENAITE LIMS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام SENAITE LIMS
SENAITE هو نظام مجاني ومفتوح المصدر لإدارة معلومات المختبرات (LIMS) مبني على خادم تطبيقات Plone ويستخدم من قبل مختبرات التشخيص، والبنوك الحيوية، ومراكز الأبحاث، وبرامج الصحة العامة في جميع أنحاء العالم. يدير دورة الحياة التحليلية الكاملة بما في ذلك تسجيل العينات، وتخطيط أوراق العمل، وإدخال النتائج، والتحقق، والنشر، وتوليد الشهادات.
تُبقي استضافة SENAITE ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) بيانات المختبر الحساسة، وتكاملات الأجهزة، وسجلات المرضى تحت السيطرة التنظيمية المباشرة. لا توجد رسوم ترخيص لكل مستخدم، ولا يوجد احتكار للموردين، ويتوفر وصول كامل إلى الكود المصدري للمراجعة والتخصيص وأعمال الامتثال التنظيمي مثل اعتماد ISO/IEC 17025.
الميزات الرئيسية لـ SENAITE LIMS
سير العمل التحليلي
إدارة العينات، أوراق العمل، التحليلات، التحقق، والنشر من خلال آلة حالة قابلة للتكوين مصممة لعمليات المختبر.
تكامل الأجهزة
استيراد النتائج مباشرة من الأجهزة المخبرية عبر الواجهات المدمجة، مما يلغي أخطاء النسخ اليدوي.
قابلية تتبع التدقيق
كل تغيير في سجل إلكتروني ينشئ لقطة غير قابلة للتغيير مع التقاط المستخدم وعنوان IP والطابع الزمني تلقائيًا.
جاهز لمعيار ISO 17025
تدعم ضوابط العمليات، والأذونات القائمة على الأدوار، والتوقيعات الإلكترونية المختبرات التي تسعى للحصول على اعتماد ISO/IEC 17025.
REST JSON API
ربط لوحات المعلومات الخارجية وأدوات ذكاء الأعمال وبوابات المرضى بـ SENAITE من خلال واجهة برمجة التطبيقات المدمجة REST JSON API.
إضافات قابلة للتوسيع
توسيع الوظائف باستخدام إضافات رسمية للتخزين، وإدارة المرضى، ومختبرات الإحالة، وتقارير الانطباع.
لماذا تشغّل SENAITE LIMS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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