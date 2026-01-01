تُعد Evolution Go بوابة WhatsApp API أُعيدت كتابتها بلغة Go، صُممت كبديل خفيف وفعال لواجهة برمجة تطبيقات Evolution API المعتمدة على Node.js. بُنيت على مكتبة whatsmeow، وتقدم نفس إمكانيات أتمتة المراسلة الأساسية — إدارة المثيلات المتعددة، وأحداث الويب هوك (webhook)، وواجهة برمجة تطبيقات RESTful — مع استهلاك ذاكرة أقل بكثير وبدء التشغيل في أقل من ثانية بفضل وقت تشغيل Go المترجم ونموذج التزامن الأصيل.

يرفع تثبيت Evolution Go ذاتياً على خادم VPS الخاص بك من ميزة كفاءة الموارد لملفها الثنائي المترجم إلى أقصى حد. يتم تخزين جميع بيانات الاعتماد والمحادثات في قاعدة بيانات PostgreSQL الخاصة بك، مما يضمن سيادة البيانات والامتثال دون تكاليف لكل رسالة، والتي تجعل مزودي WhatsApp التجاريين باهظي الثمن عند التوسع.