ثبّت Evolution Go بنقرة واحدة.
بوابة WhatsApp API فائقة الأداء، مطورة بلغة Go لأتمتة المراسلات باستهلاك موارد منخفض وإدارة الحالات المتعددة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Evolution Go
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Evolution Go
تُعد Evolution Go بوابة WhatsApp API أُعيدت كتابتها بلغة Go، صُممت كبديل خفيف وفعال لواجهة برمجة تطبيقات Evolution API المعتمدة على Node.js. بُنيت على مكتبة whatsmeow، وتقدم نفس إمكانيات أتمتة المراسلة الأساسية — إدارة المثيلات المتعددة، وأحداث الويب هوك (webhook)، وواجهة برمجة تطبيقات RESTful — مع استهلاك ذاكرة أقل بكثير وبدء التشغيل في أقل من ثانية بفضل وقت تشغيل Go المترجم ونموذج التزامن الأصيل.
يرفع تثبيت Evolution Go ذاتياً على خادم VPS الخاص بك من ميزة كفاءة الموارد لملفها الثنائي المترجم إلى أقصى حد. يتم تخزين جميع بيانات الاعتماد والمحادثات في قاعدة بيانات PostgreSQL الخاصة بك، مما يضمن سيادة البيانات والامتثال دون تكاليف لكل رسالة، والتي تجعل مزودي WhatsApp التجاريين باهظي الثمن عند التوسع.
الميزات الرئيسية لـ Evolution Go
Go-Native الأداء
ثنائي مجمع مع تزامن قائم على الـ goroutine يتعامل مع آلاف الاتصالات المتزامنة بذاكرة تتراوح من 50 إلى 150 ميجابايت لكل مثيل، وهو أقل بكثير من إصدار Node.js.
إدارة المثيلات المتعددة
قم بتشغيل أرقام واتساب متعددة من عملية نشر واحدة، مع التحكم في كل مثيل ومراقبته بشكل مستقل من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST.
تسليم أحداث الويب هوك
تدفع ويب هوكس في الوقت الفعلي أحداث الرسائل والاتصال والمجموعات إلى تطبيقك على الفور، مما يتيح تدفقات الاستجابة الآلية وتكامل إدارة علاقات العملاء (CRM).
عمارة قاعدة بيانات ثنائية
يتم تخزين بيانات المصادقة والمستخدم في قواعد بيانات PostgreSQL منفصلة، مما يبسط عمليات النسخ الاحتياطي ويتيح ضوابط وصول دقيقة لعمليات النشر التي تهتم بالأمان.
دعم طابور الرسائل
يتيح التكامل الاختياري لـ RabbitMQ (AMQP) و NATS بنى معمارية قابلة للتوسع تعتمد على الأحداث لعمليات المراسلة ذات الحجم الكبير.
لماذا تشغّل Evolution Go على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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