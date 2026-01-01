انشر jsreport بنقرة واحدة.
منصة إعداد تقارير JavaScript ذاتية الاستضافة لإنشاء مستندات PDF و Excel و DOCX من قوالب HTML عبر واجهة برمجة تطبيقات REST.
اختر باقة VPS المناسبة لـ jsreport
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام jsreport
jsreport هو خادم تقارير مفتوح المصدر يقوم بإنشاء مستندات أعمال بجودة إنتاجية من قوالب HTML. تستخدمه فرق التطوير كخدمة مشتركة يمكن لأي تطبيق في المؤسسة استدعاؤها عبر واجهة برمجة تطبيقات REST (REST API) — بتمرير بيانات JSON واستقبال استجابة بتنسيق PDF أو جدول بيانات Excel أو DOCX أو HTML دون أي منطق عرض في التطبيق المستدعي. تُكتب القوالب بلغة HTML و CSS القياسية باستخدام Handlebars أو محركات أخرى مدعومة، بحيث يمكن لأي مطور ويب إنشاؤها وصيانتها دون تعلم لغة خاصة بالمجال (DSL) مملوكة.
استضافة jsreport ذاتيًا تحافظ على المستندات التي تم إنشاؤها — الفواتير والعقود والبيانات المالية — على بنية تحتية تتحكم فيها، دون إرسال بيانات عمل حساسة إلى خدمة عرض تابعة لجهة خارجية. لا توجد رسوم لكل مستند ولا قيود على الاستخدام.
الميزات الرئيسية لـ jsreport
صيغ إخراج متعددة
إنشاء PDF، Excel (XLSX)، DOCX، HTML، CSV، أو XML من نفس القالب، مع تبديل التنسيق عبر معلمة API دون الحاجة إلى صيانة تصاميم منفصلة.
تصيير REST API
كل قالب هو نقطة نهاية POST — تمرر التطبيقات بيانات JSON وتستقبل المستند المعروض مرة أخرى، مما يفصل منطق التقارير عن كود التطبيق.
مصمم قائم على المتصفح
صمم قوالب التقارير وعاينها واختبرها مباشرةً في المتصفح باستخدام محرر الويب المدمج دون الحاجة للتبديل بين الأدوات.
جدولة التقارير
جدولة التقارير لتشغيلها تلقائيًا على فترات زمنية محددة وتسليمها عبر البريد الإلكتروني أو تخزين المخرجات، مما يلغي الحاجة إلى عمليات التصدير المتكررة اليدوية.
إصدار النماذج
تتبع كل تغيير في القالب باستخدام سجل الإصدارات المدمج والعودة إلى أي إصدار سابق دون الحاجة إلى الاحتفاظ بنظام تحكم في الإصدارات (VCS) منفصل.
لماذا تشغّل jsreport على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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