OpenLIT هي منصة هندسة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر توفر لتطبيقات LLM والذكاء الاصطناعي التوليدي قابلية مراقبة كاملة المكدس بسطر واحد من الأدوات. تلتقط التتبعات، واستخدام الرموز المميزة، وزمن الوصول، والأخطاء، والتكلفة عبر أكثر من 50 مزودًا لـ LLM، وقواعد بيانات المتجهات، ووحدات معالجة الرسوميات (GPUs)، وأطر عمل الوكلاء — كل ذلك باستخدام اصطلاحات OpenTelemetry الدلالية الأصلية، بحيث تعمل خطوط أنابيب OTel الحالية دون الحاجة إلى حزم تطوير برامج (SDKs) مخصصة.

استضافة OpenLIT ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على محتوى المطالبات، واستخدام النموذج، ونشاط مفتاح API على البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون تسعير لكل رمز مميز أو قيود على عدد المقاعد يفرضها بائع SaaS. تتعامل تخزين ClickHouse مع القياس عن بعد عالي الحجم، ويكشف مجمع OTel المرفق عن نقاط نهاية OTLP gRPC و HTTP جاهزة لحزمة تطوير برامج (SDK) OpenLIT أو أي خدمة أخرى مزودة بأدوات OTel.