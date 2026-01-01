انشر OpenLIT بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر للمراقبة ومراقبة التكلفة، متوافقة مع OpenTelemetry، لتطبيقات LLM والذكاء الاصطناعي التوليدي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OpenLIT
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OpenLIT
OpenLIT هي منصة هندسة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر توفر لتطبيقات LLM والذكاء الاصطناعي التوليدي قابلية مراقبة كاملة المكدس بسطر واحد من الأدوات. تلتقط التتبعات، واستخدام الرموز المميزة، وزمن الوصول، والأخطاء، والتكلفة عبر أكثر من 50 مزودًا لـ LLM، وقواعد بيانات المتجهات، ووحدات معالجة الرسوميات (GPUs)، وأطر عمل الوكلاء — كل ذلك باستخدام اصطلاحات OpenTelemetry الدلالية الأصلية، بحيث تعمل خطوط أنابيب OTel الحالية دون الحاجة إلى حزم تطوير برامج (SDKs) مخصصة.
استضافة OpenLIT ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على محتوى المطالبات، واستخدام النموذج، ونشاط مفتاح API على البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون تسعير لكل رمز مميز أو قيود على عدد المقاعد يفرضها بائع SaaS. تتعامل تخزين ClickHouse مع القياس عن بعد عالي الحجم، ويكشف مجمع OTel المرفق عن نقاط نهاية OTLP gRPC و HTTP جاهزة لحزمة تطوير برامج (SDK) OpenLIT أو أي خدمة أخرى مزودة بأدوات OTel.
الميزات الرئيسية لـ OpenLIT
قابلية مراقبة نماذج اللغات الكبيرة (LLM)
التقط المطالبات، والإكمال، والرموز، وزمن الاستجابة، والأخطاء عبر أكثر من 50 مزودًا لـ LLM بسطرين من إعداد SDK.
مراقبة التكاليف
تتبع الإنفاق لكل طلب، ولكل نموذج، ولكل تطبيق في الوقت الفعلي باستخدام التسعير المدمج لمقدمي نماذج اللغة الكبيرة (LLM) الرئيسيين.
OpenTelemetry أصلي
يستخدم اصطلاحات OTel الدلالية القياسية للذكاء الاصطناعي التوليدي، بحيث تقوم أي خدمة مزودة بأدوات OTel بشحن البيانات بدون حزم تطوير البرامج (SDKs) الخاصة بالبائعين.
مراقبة GPU
اجمع مقاييس GPU من NVIDIA و AMD — الاستخدام، الذاكرة، درجة الحرارة، واستهلاك الطاقة — جنبًا إلى جنب مع بيانات القياس عن بعد للنموذج.
إدارة المطالبات و Vault
إصدار المطالبات، وإجراء التجارب، وتخزين مفاتيح API للموفر في قبو أسرار مدمج مع إمكانية وصول قائمة على الأدوار.
ملعب وتقييمات
قارن استجابات النموذج جنبًا إلى جنب وقم بتشغيل تقييمات آلية لتسجيل الجودة والتحيز والهلوسة.
لماذا تشغّل OpenLIT على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."