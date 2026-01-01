Metabase هي منصة رائدة مفتوحة المصدر للذكاء التجاري موثوق بها من قبل أكثر من 40,000 شركة حول العالم. يتيح منشئ الاستعلامات البديهي الخاص بها لأعضاء الفريق غير التقنيين استكشاف البيانات وبناء لوحات معلومات تفاعلية دون الحاجة إلى كتابة SQL، بينما يمكن للمستخدمين المتقدمين الانتقال إلى الاستعلامات الأصلية. تتصل بأكثر من 20 قاعدة بيانات بما في ذلك PostgreSQL وMySQL وMongoDB وBigQuery وSnowflake، وتدعم تقارير البريد الإلكتروني وSlack التلقائية.

نشر Metabase على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات الأعمال الحساسة داخل بيئتك، ويلغي تسعير SaaS لكل مقعد، ويوفر موارد مخصصة للاستعلامات المعقدة ومجموعات البيانات الكبيرة التي تبطئ خدمات تحليلات السحابة المشتركة.