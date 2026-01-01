نشر Metabase بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لتحليل الأعمال تتيح لأي عضو في الفريق استكشاف البيانات وإنشاء لوحات المعلومات بدون SQL.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Metabase
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.
ما يمكنك بناؤه باستخدام Metabase
Metabase هي منصة رائدة مفتوحة المصدر للذكاء التجاري موثوق بها من قبل أكثر من 40,000 شركة حول العالم. يتيح منشئ الاستعلامات البديهي الخاص بها لأعضاء الفريق غير التقنيين استكشاف البيانات وبناء لوحات معلومات تفاعلية دون الحاجة إلى كتابة SQL، بينما يمكن للمستخدمين المتقدمين الانتقال إلى الاستعلامات الأصلية. تتصل بأكثر من 20 قاعدة بيانات بما في ذلك PostgreSQL وMySQL وMongoDB وBigQuery وSnowflake، وتدعم تقارير البريد الإلكتروني وSlack التلقائية.
نشر Metabase على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات الأعمال الحساسة داخل بيئتك، ويلغي تسعير SaaS لكل مقعد، ويوفر موارد مخصصة للاستعلامات المعقدة ومجموعات البيانات الكبيرة التي تبطئ خدمات تحليلات السحابة المشتركة.
الميزات الرئيسية لـ Metabase
منشئ استعلام No-SQL
يمكن لأي شخص في الفريق استكشاف البيانات وإنشاء الرسوم البيانية من خلال واجهة مرئية دون الحاجة لتعلم صيغة SQL.
أكثر من 20 موصل لقاعدة البيانات
اتصل بـ PostgreSQL و MySQL و MongoDB و BigQuery و Snowflake والمزيد من خلال معالج إعداد موجه.
لوحات معلومات تفاعلية
اجمع الرسوم البيانية والمقاييس والفلاتر في لوحات معلومات قابلة للمشاركة تتحدث تلقائيًا ببيانات جديدة.
التقارير الآلية
جدولة التقارير ليتم تسليمها عبر البريد الإلكتروني أو Slack حتى يكون لدى أصحاب المصلحة دائمًا رؤى محدثة دون تسجيل الدخول.
التضمين والمشاركة
تضمين لوحات المعلومات في أدوات خارجية أو مشاركة روابط عامة لتحليلات موجهة للعملاء دون الكشف عن البيانات الأولية.
لماذا تشغّل Metabase على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
موقع الخادم الموصى به:
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استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."
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