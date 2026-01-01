OliveTin هي خدمة Go صغيرة مستضافة ذاتيًا تحول أوامر shell المحددة مسبقًا إلى أزرار آمنة قابلة للتشغيل بنقرة واحدة في واجهة مستخدم الويب. يصف المسؤول كل إجراء في ملف تكوين YAML — الاسم، الأيقونة، الأمر، الوسائط الاختيارية، مربع حوار التأكيد الاختياري — ويقوم OliveTin بعرضها كلوحة تحكم مرتبة يمكن لأي شخص لديه حق الوصول استدعاؤها دون الحاجة إلى استخدام طرفية.

تتيح استضافة OliveTin ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) لأفراد الأسرة غير التقنيين، أو الزملاء المبتدئين، أو شاشات اللمس بنمط الكشك، مجموعة فرعية متحكم بها من العمليات التي يمكنهم تشغيلها بأمان — مثل إعادة تشغيل خدمة متوقفة، إرسال حزمة wake-on-lan، تحديث مكتبة Plex، بدء نسخة احتياطية — دون الحاجة إلى تسليم بيانات اعتماد SSH أو تعريض تنفيذ الأوامر العشوائية. ولأن OliveTin لا يقوم بتشغيل إلا الأوامر التي قمت بتصريحها صراحةً، فإن نطاق التأثير يظل محددًا بملف تكوين YAML.