انشر OliveTin تثبيت بنقرة واحدة.
واجهة مستخدم ويب خفيفة الوزن ومستضافة ذاتيًا تعرض أوامر shell محددة مسبقًا كأزرار آمنة قابلة للتشغيل بنقرة واحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OliveTin
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OliveTin
OliveTin هي خدمة Go صغيرة مستضافة ذاتيًا تحول أوامر shell المحددة مسبقًا إلى أزرار آمنة قابلة للتشغيل بنقرة واحدة في واجهة مستخدم الويب. يصف المسؤول كل إجراء في ملف تكوين YAML — الاسم، الأيقونة، الأمر، الوسائط الاختيارية، مربع حوار التأكيد الاختياري — ويقوم OliveTin بعرضها كلوحة تحكم مرتبة يمكن لأي شخص لديه حق الوصول استدعاؤها دون الحاجة إلى استخدام طرفية.
تتيح استضافة OliveTin ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) لأفراد الأسرة غير التقنيين، أو الزملاء المبتدئين، أو شاشات اللمس بنمط الكشك، مجموعة فرعية متحكم بها من العمليات التي يمكنهم تشغيلها بأمان — مثل إعادة تشغيل خدمة متوقفة، إرسال حزمة wake-on-lan، تحديث مكتبة Plex، بدء نسخة احتياطية — دون الحاجة إلى تسليم بيانات اعتماد SSH أو تعريض تنفيذ الأوامر العشوائية. ولأن OliveTin لا يقوم بتشغيل إلا الأوامر التي قمت بتصريحها صراحةً، فإن نطاق التأثير يظل محددًا بملف تكوين YAML.
الميزات الرئيسية لـ OliveTin
إجراءات مُعَرَّفَة بواسطة YAML
صف كل أمر shell في ملف إعداد OliveTin مع العنوان، والأيقونة، والوسائط الاختيارية، وسلوك التنفيذ لعرض لوحة تحكم مصقولة.
واجهة مستخدم ملائمة للمس
تطبيق أحادي الصفحة متجاوب مصمم للهواتف والأجهزة اللوحية وشاشات اللمس المثبتة على الحائط — مثالي لأتمتة المنزل بنمط الأكشاك.
وسيط ومدخلات القائمة المنسدلة
حوّل الأوامر المعقدة إلى قوائم منسدلة، أو حقول نصية، أو مفاتيح تبديل مربعات اختيار بحيث يستطيع المستخدمون غير التقنيين استدعاءها بالمعاملات الصحيحة في كل مرة.
نوافذ حوار التأكيد
ضع علامة على الإجراءات الحساسة بتأكيدات مطلوبة بحيث تحتاج الأوامر الخطيرة إلى نقرة إضافية قبل تنفيذها.
بصمة موارد ضئيلة
يستخدم ثنائي Go واحد بضعة ميغابايت فقط من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) واستهلاكًا ضئيلًا لوحدة المعالجة المركزية (CPU)، مما يجعله مثاليًا لوضعه على خادم افتراضي خاص (VPS) بجانب الخدمات الذاتية الاستضافة الأثقل.
Webhook و API
تشغيل الإجراءات خارجيًا عبر خطافات الويب HTTP أو واجهة برمجة تطبيقات REST لدمج OliveTin في الأتمتة والبرامج النصية ومراكز التشغيل الآلي للمنزل.
لماذا تشغّل OliveTin على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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