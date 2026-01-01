انشر دوليبار بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة ERP و CRM مفتوحة المصدر لإدارة المبيعات والفواتير والمخزون والعمليات التجارية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Dolibarr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Dolibarr
Dolibarr هي منصة ERP و CRM معيارية ومفتوحة المصدر تغطي النطاق الكامل للعمليات التجارية — إدارة العملاء، عروض الأسعار، الفواتير، المخزون، المشاريع، الموارد البشرية، والمحاسبة — في نظام متكامل واحد. تتيح لك بنيتها القائمة على الوحدات تنشيط الميزات التي تحتاجها شركتك فقط، مما يحافظ على واجهة نظيفة مع نمو متطلباتك.
استضافة Dolibarr ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن بياناتك المالية وسجلات العملاء ومستندات الأعمال تُخزن على بنية تحتية تتحكم فيها بالكامل. لا توجد رسوم ترخيص لكل مستخدم، ولا قيود تخزين يفرضها البائع، ولا اشتراك مطلوب لفتح الوحدات المتقدمة — مما يجعله خيارًا فعالاً من حيث التكلفة على المدى الطويل للشركات النامية التي ترغب في امتلاك كامل لبياناتها التشغيلية.
الميزات الرئيسية لـ Dolibarr
CRM متكامل
تتبع العملاء المحتملين، وإدارة جهات الاتصال، ومراقبة مسار المبيعات من أول اتصال حتى الفاتورة الموقعة في مكان واحد.
الفواتير وعروض الأسعار
إنشاء عروض أسعار احترافية، وتحويلها إلى طلبات، وإصدار الفواتير مع تتبع الدفع التلقائي والتذكيرات.
إدارة المخزون
مراقبة مستويات المخزون، وإدارة أوامر الشراء، وتتبع حركة المنتجات عبر المستودعات أو المواقع.
تتبع المشاريع والوقت
تعيين المهام، وتسجيل الوقت مقابل المشاريع، وقياس الربحية باستخدام إدارة الموارد والميزانية المدمجة.
بنية معيارية
قم بتفعيل الوحدات التي يحتاجها عملك اليوم فقط، ثم قم بتمكين ميزات إضافية مع توسع عملياتك.
لماذا تشغّل Dolibarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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