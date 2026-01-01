Dolibarr هي منصة ERP و CRM معيارية ومفتوحة المصدر تغطي النطاق الكامل للعمليات التجارية — إدارة العملاء، عروض الأسعار، الفواتير، المخزون، المشاريع، الموارد البشرية، والمحاسبة — في نظام متكامل واحد. تتيح لك بنيتها القائمة على الوحدات تنشيط الميزات التي تحتاجها شركتك فقط، مما يحافظ على واجهة نظيفة مع نمو متطلباتك.

استضافة Dolibarr ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن بياناتك المالية وسجلات العملاء ومستندات الأعمال تُخزن على بنية تحتية تتحكم فيها بالكامل. لا توجد رسوم ترخيص لكل مستخدم، ولا قيود تخزين يفرضها البائع، ولا اشتراك مطلوب لفتح الوحدات المتقدمة — مما يجعله خيارًا فعالاً من حيث التكلفة على المدى الطويل للشركات النامية التي ترغب في امتلاك كامل لبياناتها التشغيلية.