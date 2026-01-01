انشر ليتا بنقرة واحدة.
إطار عمل مفتوح المصدر لبناء وكلاء ذكاء اصطناعي ذوي حالة بذاكرة مستمرة يتعلمون ويتحسنون بمرور الوقت.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Letta
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Letta
ليتا هو إطار عمل مفتوح المصدر لإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي بذاكرة طويلة المدى، مما يمكنهم من التعلم من المحادثات والتحسن بمرور الوقت. على عكس روبوتات الدردشة عديمة الحالة، يحتفظ وكلاء ليتا بكتل ذاكرة تستمر بين الجلسات، وتستدعي تفضيلات المستخدم، وتكيف سلوكها بناءً على الخبرة المتراكمة.
يمنحك استضافة ليتا ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في بيانات الوكيل وذاكرته، ويزيل تكاليف واجهة برمجة التطبيقات (API) لكل طلب لإدارة الذاكرة، ويتيح لك دمج أي مزود لنموذج اللغة الكبير (LLM) — من OpenAI و Anthropic إلى نماذج Ollama المستضافة محليًا — دون قيود البائع.
الميزات الرئيسية لـ Letta
ذاكرة الوكيل الدائمة
يحتفظ الوكلاء بالسياق بين الجلسات باستخدام كتل ذاكرة منظمة، لذلك لا ينسون أبدًا المحادثات السابقة أو تفضيلات المستخدم.
دعم LLM متعدد المزودين
اتصل بـ OpenAI وAnthropic وGroq وOllama والمزيد — غيّر النماذج دون تعديل منطق وكيلك.
REST API و SDKs
واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة مع حزم SDK لـ Python و TypeScript لدمج الوكلاء ذوي الحالة في أي تطبيق أو سير عمل.
تنسيق متعدد الوكلاء
أنشئ مسارات عمل معقدة مع اتصال بين الوكلاء، وذاكرة مشتركة، وتنفيذ مهام منسق.
تنفيذ الأداة
يمكن للوكلاء استدعاء أدوات مخصصة وتنفيذ التعليمات البرمجية في بيئات معزولة للتصرف في العالم الحقيقي.
الذاكرة ذاتية التعديل
يحدث الوكلاء كتل الذاكرة الخاصة بهم في الوقت الفعلي، مما يتيح التحسين الذاتي المستمر والسلوك التكيفي.
لماذا تشغّل Letta على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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