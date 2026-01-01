ليتا هو إطار عمل مفتوح المصدر لإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي بذاكرة طويلة المدى، مما يمكنهم من التعلم من المحادثات والتحسن بمرور الوقت. على عكس روبوتات الدردشة عديمة الحالة، يحتفظ وكلاء ليتا بكتل ذاكرة تستمر بين الجلسات، وتستدعي تفضيلات المستخدم، وتكيف سلوكها بناءً على الخبرة المتراكمة.

يمنحك استضافة ليتا ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في بيانات الوكيل وذاكرته، ويزيل تكاليف واجهة برمجة التطبيقات (API) لكل طلب لإدارة الذاكرة، ويتيح لك دمج أي مزود لنموذج اللغة الكبير (LLM) — من OpenAI و Anthropic إلى نماذج Ollama المستضافة محليًا — دون قيود البائع.