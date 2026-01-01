نشر Krayin CRM بنقرة واحدة.
نظام Laravel CRM مفتوح المصدر لإدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال ومسارات العمل وعلاقات العملاء من البداية إلى النهاية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Krayin CRM
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.
ما يمكنك بناؤه باستخدام Krayin CRM
Krayin CRM هو إطار عمل مجاني ومفتوح المصدر لإدارة علاقات العملاء مبني على Laravel و Vue.js. يمنح فرق المبيعات بيئة عمل متكاملة لدورة حياة العميل — بدءًا من التقاط العملاء المحتملين وتأهيلهم مروراً بتتبع مسار المبيعات، وإنشاء عروض الأسعار، وأنشطة ما بعد البيع — دون الحاجة إلى ترخيص لكل مستخدم أو الاعتماد على بائع واحد.
استضافة Krayin ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل عميل محتمل، وجهة اتصال، وتبادل بريد إلكتروني، ورقم إيرادات داخل بنية تحتية تتحكم بها، ويسمح للمطورين بتوسيع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من خلال حزم Laravel، والسمات المخصصة، وواجهات برمجة تطبيقات REST ليتناسب مع الطريقة التي يبيع بها فريقك بالفعل.
الميزات الرئيسية لـ Krayin CRM
خطوط أنابيب المبيعات المرئية
اسحب العملاء المحتملين عبر مراحل كانبان القابلة للتخصيص بحيث يرى الممثلون والمديرون دائمًا حالة الصفقة في لمحة.
إدارة العملاء المحتملين
التقط العملاء المتوقعين من نماذج الويب، وعيّن مالكين لهم، وصنّفهم حسب المصدر، وحوّل العملاء المتوقعين المؤهلين إلى حسابات وعروض أسعار.
سمات مخصصة
أضف حقولًا مخصصة إلى العملاء المحتملين وجهات الاتصال والمؤسسات وعروض الأسعار دون الحاجة إلى لمس التعليمات البرمجية، لمطابقة نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مع عملية المبيعات الخاصة بك.
عروض الأسعار والمنتجات
أنشئ عروض أسعار ذات علامة تجارية من كتالوج منتجات مدمج مع قواعد الضرائب والخصم، ثم تتبعها حتى إتمام البيع بنجاح.
البريد الإلكتروني والأنشطة
سجل المكالمات والاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني على أي سجل، مع عروض التقويم وتذكيرات المتابعة للحفاظ على سير الصفقات.
نماذج الويب وAPIs
انشر نماذج ويب قابلة للتضمين لالتقاط العملاء المحتملين واستخدم واجهة برمجة تطبيقات REST لمزامنة البيانات مع حزمة التسويق الحالية لديك.
لماذا تشغّل Krayin CRM على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
موقع الخادم الموصى به:
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استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."
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