Krayin CRM هو إطار عمل مجاني ومفتوح المصدر لإدارة علاقات العملاء مبني على Laravel و Vue.js. يمنح فرق المبيعات بيئة عمل متكاملة لدورة حياة العميل — بدءًا من التقاط العملاء المحتملين وتأهيلهم مروراً بتتبع مسار المبيعات، وإنشاء عروض الأسعار، وأنشطة ما بعد البيع — دون الحاجة إلى ترخيص لكل مستخدم أو الاعتماد على بائع واحد.

استضافة Krayin ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل عميل محتمل، وجهة اتصال، وتبادل بريد إلكتروني، ورقم إيرادات داخل بنية تحتية تتحكم بها، ويسمح للمطورين بتوسيع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من خلال حزم Laravel، والسمات المخصصة، وواجهات برمجة تطبيقات REST ليتناسب مع الطريقة التي يبيع بها فريقك بالفعل.