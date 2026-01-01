خصم يصل إلى 69% على Krayin CRM

نشر Krayin CRM بنقرة واحدة.

نظام Laravel CRM مفتوح المصدر لإدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال ومسارات العمل وعلاقات العملاء من البداية إلى النهاية.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Krayin CRM بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Krayin CRM

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Krayin CRM

Krayin CRM هو إطار عمل مجاني ومفتوح المصدر لإدارة علاقات العملاء مبني على Laravel و Vue.js. يمنح فرق المبيعات بيئة عمل متكاملة لدورة حياة العميل — بدءًا من التقاط العملاء المحتملين وتأهيلهم مروراً بتتبع مسار المبيعات، وإنشاء عروض الأسعار، وأنشطة ما بعد البيع — دون الحاجة إلى ترخيص لكل مستخدم أو الاعتماد على بائع واحد.

استضافة Krayin ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل عميل محتمل، وجهة اتصال، وتبادل بريد إلكتروني، ورقم إيرادات داخل بنية تحتية تتحكم بها، ويسمح للمطورين بتوسيع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من خلال حزم Laravel، والسمات المخصصة، وواجهات برمجة تطبيقات REST ليتناسب مع الطريقة التي يبيع بها فريقك بالفعل.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Krayin CRM

خطوط أنابيب المبيعات المرئية

اسحب العملاء المحتملين عبر مراحل كانبان القابلة للتخصيص بحيث يرى الممثلون والمديرون دائمًا حالة الصفقة في لمحة.

إدارة العملاء المحتملين

التقط العملاء المتوقعين من نماذج الويب، وعيّن مالكين لهم، وصنّفهم حسب المصدر، وحوّل العملاء المتوقعين المؤهلين إلى حسابات وعروض أسعار.

سمات مخصصة

أضف حقولًا مخصصة إلى العملاء المحتملين وجهات الاتصال والمؤسسات وعروض الأسعار دون الحاجة إلى لمس التعليمات البرمجية، لمطابقة نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مع عملية المبيعات الخاصة بك.

عروض الأسعار والمنتجات

أنشئ عروض أسعار ذات علامة تجارية من كتالوج منتجات مدمج مع قواعد الضرائب والخصم، ثم تتبعها حتى إتمام البيع بنجاح.

البريد الإلكتروني والأنشطة

سجل المكالمات والاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني على أي سجل، مع عروض التقويم وتذكيرات المتابعة للحفاظ على سير الصفقات.

نماذج الويب وAPIs

انشر نماذج ويب قابلة للتضمين لالتقاط العملاء المحتملين واستخدم واجهة برمجة تطبيقات REST لمزامنة البيانات مع حزمة التسويق الحالية لديك.

لماذا تشغّل Krayin CRM على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك

Gad Iradufasha
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