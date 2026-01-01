InvoiceShelf هو منصة فواتير وفوترة ذاتية الاستضافة للمستقلين والاستشاريين والشركات الصغيرة الذين يحتاجون إلى حل فواتير احترافي بدون رسوم SaaS شهرية. يغطي سير عمل الفوترة الكامل: العملاء، الأصناف، الفواتير، التقديرات، المصروفات، والمدفوعات — مع دعم لعملات متعددة، ومعدلات ضريبية، وقوالب PDF قابلة للتخصيص.

استضافة InvoiceShelf على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية بياناتك المالية وسجلات العملاء على بنية تحتية تتحكم فيها. مع تكامل بوابة دفع Stripe المدمجة وبوابة عملاء حيث يمكن للعملاء عرض الفواتير ودفعها عبر الإنترنت، تحصل على تجربة فوترة مصقولة بدون رسوم لكل فاتورة أو الارتباط بمورد واحد.