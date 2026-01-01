نشر InvoiceShelf بنقرة واحدة.
منصة فواتير مفتوحة المصدر مستضافة ذاتيًا للمستقلين والشركات الصغيرة، المعروفة سابقًا باسم كريتر.
اختر باقة VPS المناسبة لـ InvoiceShelf
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام InvoiceShelf
InvoiceShelf هو منصة فواتير وفوترة ذاتية الاستضافة للمستقلين والاستشاريين والشركات الصغيرة الذين يحتاجون إلى حل فواتير احترافي بدون رسوم SaaS شهرية. يغطي سير عمل الفوترة الكامل: العملاء، الأصناف، الفواتير، التقديرات، المصروفات، والمدفوعات — مع دعم لعملات متعددة، ومعدلات ضريبية، وقوالب PDF قابلة للتخصيص.
استضافة InvoiceShelf على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية بياناتك المالية وسجلات العملاء على بنية تحتية تتحكم فيها. مع تكامل بوابة دفع Stripe المدمجة وبوابة عملاء حيث يمكن للعملاء عرض الفواتير ودفعها عبر الإنترنت، تحصل على تجربة فوترة مصقولة بدون رسوم لكل فاتورة أو الارتباط بمورد واحد.
الميزات الرئيسية لـ InvoiceShelf
الفواتير والتقديرات
أنشئ فواتير وتقديرات احترافية باستخدام قوالب قابلة للتخصيص وتوليد تلقائي لملفات PDF لكل مستند.
بوابة الدفع عبر الإنترنت
يمكن للعملاء عرض الفواتير وتنزيلها ودفعها عبر الإنترنت من خلال بوابة الخدمة الذاتية مع تكامل بوابة دفع Stripe.
تتبع المصروفات
سجل وصنف نفقات العمل جنبًا إلى جنب مع الفواتير للحفاظ على صورة مالية متكاملة في مكان واحد.
دعم العملات المتعددة
فوتر العملاء بعملتهم المحلية مع أسعار صرف قابلة للتكوين واختيار العملة لكل فاتورة.
إدارة الضرائب
تحديد معدلات ضريبية متعددة وتطبيقها لكل بند أو لكل فاتورة للتعامل مع ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وضريبة السلع والخدمات (GST)، وهياكل ضريبية أخرى.
لماذا تشغّل InvoiceShelf على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."
تصفّح تطبيقات إضافية جاهزة للإطلاق
AureusERP
منصة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مفتوحة المصدر تغطي المالية، والموارد البشرية، والمخزون، والمبيعات، وإدارة علاقات العملاء (CRM)