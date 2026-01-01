HortusFox هو تطبيق ويب مصمم خصيصًا لعشاق النباتات الذين يرغبون في إدارة نباتاتهم المنزلية وحدائقهم بهيكلية وخصوصية. يتيح لك فهرسة النباتات بالصور وأسماء الأنواع والسمات المخصصة، وتنظيمها حسب الموقع، وتعيين تذكيرات رعاية متكررة للري والتسميد وإعادة الزراعة. يساعد دمج بيانات الطقس البستانيين الخارجيين على مواءمة جداول الرعاية مع الظروف البيئية، بينما تساعد وظيفة التعرف على النباتات المدمجة في تحديد الأنواع غير المعروفة.

استضافة HortusFox ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تضمن بقاء سجلات النمو وتواريخ الرعاية وصور النباتات لسنوات تحت سيطرتك الكاملة — لا يمكن لأي خدمة سحابية خارجية إيقاف الوصول إلى بيانات مجموعتك أو تحقيق الدخل من عادات البستنة الخاصة بك.