نشر HortusFox بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام إدارة النباتات ذاتي الاستضافة للفهرسة، وجدولة إجراءات الرعاية، وتنظيم حديقتك بخصوصية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ HortusFox
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام HortusFox
HortusFox هو تطبيق ويب مصمم خصيصًا لعشاق النباتات الذين يرغبون في إدارة نباتاتهم المنزلية وحدائقهم بهيكلية وخصوصية. يتيح لك فهرسة النباتات بالصور وأسماء الأنواع والسمات المخصصة، وتنظيمها حسب الموقع، وتعيين تذكيرات رعاية متكررة للري والتسميد وإعادة الزراعة. يساعد دمج بيانات الطقس البستانيين الخارجيين على مواءمة جداول الرعاية مع الظروف البيئية، بينما تساعد وظيفة التعرف على النباتات المدمجة في تحديد الأنواع غير المعروفة.
استضافة HortusFox ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تضمن بقاء سجلات النمو وتواريخ الرعاية وصور النباتات لسنوات تحت سيطرتك الكاملة — لا يمكن لأي خدمة سحابية خارجية إيقاف الوصول إلى بيانات مجموعتك أو تحقيق الدخل من عادات البستنة الخاصة بك.
الميزات الرئيسية لـ HortusFox
تذكيرات الرعاية
عيّن مهامًا متكررة للري والتسميد وتغيير الأصيص لضمان عدم إغفال أي نبات في جدول رعاية مزدحم.
شركة قائمة على الموقع
قم بتعيين النباتات لغرف معينة أو مساحات خارجية لتصفية مجموعتك بسرعة وإدارة كل منطقة بشكل مستقل.
تكامل الطقس
ربط بيانات الطقس المحلية لمواءمة رعاية النباتات الخارجية مع ظروف هطول الأمطار ودرجة الحرارة تلقائيًا.
تعرف النباتات
حدد الأنواع غير المعروفة من الصور مباشرة في التطبيق، مع إضافة بيانات الأنواع المؤكدة إلى الكتالوج الخاص بك دون مغادرة HortusFox.
إدارة المخزون
تتبع الأواني والأسمدة والأدوات والمستلزمات جنبًا إلى جنب مع نباتاتك حتى يتم دائمًا احتساب موارد البستنة.
محادثة تعاونية
تتيح الدردشة الجماعية المدمجة للأسر والفرق تنسيق مسؤوليات العناية بالنباتات دون الحاجة لتطبيقات مراسلة منفصلة.
لماذا تشغّل HortusFox على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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