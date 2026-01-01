تثبيت Excalidraw بنقرة واحدة.
لوحة بيضاء افتراضية مفتوحة المصدر لإنشاء مخططات بأسلوب الرسم اليدوي، وتصميمات هيكلية، ورسومات تعاونية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Excalidraw
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Excalidraw
Excalidraw هو لوح أبيض افتراضي أنيق يحول الرسم التخطيطي التقني إلى تجربة إبداعية مرسومة يدويًا. على عكس أدوات الرسم التخطيطي الصارمة والرسمية، يتبنى Excalidraw الجمالية العضوية والتخطيطية للعصف الذهني على السبورة البيضاء، مع توفير الراحة الرقمية والتعاون في الوقت الفعلي مع التشفير الشامل لجلسات الفريق الآمنة.
تمنح استضافة Excalidraw ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) فريقك أداة لوح أبيض خاصة ومتاحة دائمًا، حيث تظل رسوماتك التخطيطية ورسوماتك المعمارية وجلسات العصف الذهني بالكامل ضمن بنيتك التحتية — لا توجد مخاوف بشأن خصوصية البيانات، ولا تكاليف اشتراك، ولا اعتماد على خدمات خارجية.
الميزات الرئيسية لـ Excalidraw
جمالية الرسم اليدوي
يعرض الرسوم البيانية بأسلوب عضوي وتخطيطي يقلل من العوائق أمام إنشاء المرئيات ويجعل الأفكار المعقدة تبدو أكثر قابلية للفهم.
التعاون في الوقت الفعلي
يمكن لعدة مستخدمين الرسم على نفس اللوحة في وقت واحد، مع الحفاظ على خصوصية وأمان الجلسات بفضل التشفير من طرف إلى طرف.
لوحة لا نهائية
تتيح مساحة الرسم غير المحدودة للفرق توسيع المخططات بحرية دون الحاجة لإعادة الهيكلة — وهي مثالية لمخططات البنية الكبيرة وجلسات العصف الذهني.
تصدير مرن
تصدير المخططات بصيغة PNG أو SVG أو روابط قابلة للمشاركة، مما يسهل تضمين المرئيات في الوثائق والعروض التقديمية وأدوات التصميم.
PWA جاهز للعمل دون اتصال
يعمل كتطبيق ويب تقدمي مع تخزين محلي أولاً، بحيث تظل الرسوم البيانية قابلة للوصول حتى بدون اتصال إنترنت نشط.
لماذا تشغّل Excalidraw على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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