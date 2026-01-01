انشر Percona PMM بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لمراقبة وإدارة قواعد البيانات تدعم MySQL وPostgreSQL وMongoDB والمزيد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Percona PMM
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Percona PMM
Percona Monitoring and Management (PMM) هي منصة مجانية ومفتوحة المصدر مصممة خصيصًا لمراقبة قواعد البيانات. تقوم بجمع المقاييس وتحليلات الاستعلام وبيانات الأداء من MySQL و PostgreSQL و MariaDB و MongoDB و ProxySQL، ثم تعرض كل ذلك في لوحات معلومات Grafana مسبقة الإنشاء مع إمكانية التعمق في كل استعلام. يتضمن PMM محرك تحليلات الاستعلام (QAN) مدمجًا يحدد الاستعلامات البطيئة، ويشرح خطط التنفيذ، ويتتبع بصمات الاستعلام بمرور الوقت — مما يمنح مسؤولي قواعد البيانات الرؤية التي يحتاجونها لضبط الأداء دون الحاجة إلى أدوات خارجية.
استضافة PMM ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات اعتماد قاعدة البيانات الحساسة وبيانات الاستعلام بالكامل ضمن البنية التحتية الخاصة بك. لا توجد رسوم لكل مضيف، ولا رسوم خروج من السحابة، ولا قيود على البائع — فقط تحكم كامل في فترات الاحتفاظ، وعتبات التنبيه، وتخصيص لوحة المعلومات.
الميزات الرئيسية لـ Percona PMM
دعم قواعد البيانات المتعددة
راقب MySQL و PostgreSQL و MariaDB و MongoDB و ProxySQL من واجهة واحدة دون نشر مكدسات مراقبة منفصلة لكل نوع قاعدة بيانات.
تحليلات الاستعلامات
تحديد وتحليل الاستعلامات الأبطأ والأكثر استهلاكًا للموارد، مع تفاصيل خطة التنفيذ وتتبع البصمات التاريخية.
لوحات معلومات جاهزة
تأتي عشرات من لوحات معلومات Grafana جاهزة للاستخدام، وتغطي تفاصيل InnoDB الداخلية، وتأخر النسخ المتماثل، وسجل عمليات MongoDB (oplog)، ونشاط تنظيف PostgreSQL.
تنبيهات متكاملة
حدد تنبيهات قائمة على العتبة لتأخير النسخ المتماثل، واستخدام القرص، والاستعلامات البطيئة، وتشبع الاتصال باستخدام تنبيهات Percona المدمجة.
مستشارو التهديدات الأمنية
تكشف فحوصات أمن قاعدة البيانات الآلية عن مخاطر التكوين مثل المصادقة المفقودة، وكلمات المرور الضعيفة، والواجهات الإدارية المكشوفة.
التحكم في الاحتفاظ بالبيانات
تكوين فترات استبقاء المقاييس والدقة بشكل مستقل لموازنة استخدام التخزين مقابل الدقة التي تحتاجها لتخطيط السعة.
لماذا تشغّل Percona PMM على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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