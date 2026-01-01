Indico هي منصة غنية بالميزات لإدارة الفعاليات تم إنشاؤها في CERN — مهد الويب — لتنسيق كل شيء بدءًا من الندوات الصغيرة وصولاً إلى المؤتمرات العلمية العالمية التي تضم آلاف المشاركين. تتعامل المنصة مع تقديم الملخصات ومراجعة الأقران، وجداول الأعمال متعددة المسارات، ووقائع المؤتمرات، وحجوزات الغرف، والتسجيل، والدفع، وطباعة الشارات في نظام متكامل واحد.

تُبقي استضافة Indico ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات المشاركين الحساسة، والملخصات، والمشاركات الأكاديمية على بنية تحتية تتحكم بها، وتتجنب رسوم SaaS لكل حدث للمؤتمرات الكبيرة، وتتيح لك تخصيص السمات، والمكونات الإضافية، والمصادقة لتلبية المتطلبات المؤسسية.