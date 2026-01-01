انشر Indico بنقرة واحدة.
نظام مفتوح المصدر لإدارة المؤتمرات والفعاليات، تم بناؤه في CERN للمجتمعات الأكاديمية والعلمية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Indico
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Indico
Indico هي منصة غنية بالميزات لإدارة الفعاليات تم إنشاؤها في CERN — مهد الويب — لتنسيق كل شيء بدءًا من الندوات الصغيرة وصولاً إلى المؤتمرات العلمية العالمية التي تضم آلاف المشاركين. تتعامل المنصة مع تقديم الملخصات ومراجعة الأقران، وجداول الأعمال متعددة المسارات، ووقائع المؤتمرات، وحجوزات الغرف، والتسجيل، والدفع، وطباعة الشارات في نظام متكامل واحد.
تُبقي استضافة Indico ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات المشاركين الحساسة، والملخصات، والمشاركات الأكاديمية على بنية تحتية تتحكم بها، وتتجنب رسوم SaaS لكل حدث للمؤتمرات الكبيرة، وتتيح لك تخصيص السمات، والمكونات الإضافية، والمصادقة لتلبية المتطلبات المؤسسية.
الميزات الرئيسية لـ Indico
إدارة المؤتمرات
خطط للمؤتمرات متعددة الأيام والمسارات، مع جداول زمنية منظمة، ورؤساء جلسات، وإدارة المتحدثين، المصممة للفعاليات الأكاديمية.
الملخصات ومراجعة الأقران
اجمع الملخصات، وعيّن المراجعين، وقم بتشغيل سير عمل المراجعة العمياء أو المزدوجة التعمية، وانشر وقائع المؤتمرات دون الحاجة إلى أدوات خارجية.
حجز غرفة
إدارة غرف الاجتماعات المشتركة في جميع أنحاء المؤسسة مع توفير عروض التقويم، والحجوزات المتكررة، وسير عمل الموافقات.
التسجيل والدفع
أنشئ نماذج تسجيل مخصصة مع رموز الخصم، وحدود السعة، وتكاملات الدفع للتذاكر والإقامة.
الإضافات و SSO
قم بتوسيع Indico باستخدام إضافات Zoom و OAuth و SAML و LDAP و Shibboleth للتكامل مع موفري الهوية المؤسسية الحاليين.
مقياس من فئة CERN
صُمم لتشغيل تقويم فعاليات CERN بالكامل، يتوسع Indico من ندوة واحدة إلى مؤتمرات تضم آلاف الحضور.
لماذا تشغّل Indico على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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