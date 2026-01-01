Mopidy هو خادم موسيقى قابل للتوسيع مكتوب بلغة بايثون يربط عشرات مصادر الصوت خلف قائمة تشغيل واحدة. مع تثبيت الإضافات المطابقة، يمكنه بث الملفات المحلية جنبًا إلى جنب مع Spotify وSoundCloud وTuneIn وBandcamp وYouTube والبودكاست وراديو الإنترنت، مع عرضها من خلال واجهات برمجة تطبيقات MPD وHTTP وJSON-RPC بحيث يمكن لأي عميل MPD أو واجهة ويب أمامية تشغيل نفس المكتبة.

تجمع هذه القالب Mopidy مع واجهة الويب الأمامية الشهيرة Iris، مما يمنحك واجهة قائمة على المتصفح لتصفح المكتبات وبناء قوائم الانتظار وإدارة قوائم التشغيل من أي جهاز. استضافة Mopidy ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على مصادر الموسيقى المجمعة لديك خلف نقطة نهاية خاصة واحدة بدون رسوم اشتراك لكل مصدر تتجاوز مقدمي الخدمة الأصليين الذين تستخدمهم بالفعل.