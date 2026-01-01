انشر Mopidy بنقرة واحدة.
خادم موسيقى بايثون قابل للتوسيع يقوم بالبث من الملفات المحلية، سبوتيفاي، ساوند كلاود، تيون إن، والمزيد عبر واجهة متصفح واحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Mopidy
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Mopidy
Mopidy هو خادم موسيقى قابل للتوسيع مكتوب بلغة بايثون يربط عشرات مصادر الصوت خلف قائمة تشغيل واحدة. مع تثبيت الإضافات المطابقة، يمكنه بث الملفات المحلية جنبًا إلى جنب مع Spotify وSoundCloud وTuneIn وBandcamp وYouTube والبودكاست وراديو الإنترنت، مع عرضها من خلال واجهات برمجة تطبيقات MPD وHTTP وJSON-RPC بحيث يمكن لأي عميل MPD أو واجهة ويب أمامية تشغيل نفس المكتبة.
تجمع هذه القالب Mopidy مع واجهة الويب الأمامية الشهيرة Iris، مما يمنحك واجهة قائمة على المتصفح لتصفح المكتبات وبناء قوائم الانتظار وإدارة قوائم التشغيل من أي جهاز. استضافة Mopidy ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على مصادر الموسيقى المجمعة لديك خلف نقطة نهاية خاصة واحدة بدون رسوم اشتراك لكل مصدر تتجاوز مقدمي الخدمة الأصليين الذين تستخدمهم بالفعل.
الميزات الرئيسية لـ Mopidy
واجهة ويب إيريس الأمامية
توفر إضافة Iris المجمعة واجهة مستخدم متصفح مصقولة لتصفح المصادر، ووضع الأغاني في قائمة الانتظار، وإدارة قوائم التشغيل من سطح المكتب أو الهاتف المحمول.
تشغيل متعدد المصادر
تثبيت الإضافات لدمج سبوتيفاي، ساوند كلاود، تيون إن، باندكامب، يوتيوب، البودكاست، والملفات المحلية في قائمة انتظار موحدة واحدة.
دعم بروتوكول MPD
يتحدث بروتوكول Music Player Daemon على المنفذ 6600 بحيث يمكن لأي عميل MPD مثل ncmpcpp أو M.A.L.P. أو Cantata التحكم في التشغيل.
إضافات قابلة للتثبيت بواسطة Pip
أضف مصادر جديدة عند النشر عبر متغير PIP_PACKAGES دون إعادة بناء الصورة أو تعديل ملفات التكوين.
JSON-RPC HTTP API
تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات HTTP و WebSocket الكاملة بناء وحدات تحكم مخصصة، أو مساعدين صوتيين، أو مشغلات أتمتة المنزل حول نفس المحرك.
Snapcast جاهز
يكتب مسار الصوت الافتراضي إلى Snapcast FIFO بحيث يمكنك وضع طبقة تشغيل متزامن متعدد الغرف فوقه كلما احتجت إليه.
لماذا تشغّل Mopidy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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