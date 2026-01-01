خصم يصل إلى 69% على Mopidy

انشر Mopidy بنقرة واحدة.

خادم موسيقى بايثون قابل للتوسيع يقوم بالبث من الملفات المحلية، سبوتيفاي، ساوند كلاود، تيون إن، والمزيد عبر واجهة متصفح واحدة.

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نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Mopidy بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Mopidy

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Mopidy

Mopidy هو خادم موسيقى قابل للتوسيع مكتوب بلغة بايثون يربط عشرات مصادر الصوت خلف قائمة تشغيل واحدة. مع تثبيت الإضافات المطابقة، يمكنه بث الملفات المحلية جنبًا إلى جنب مع Spotify وSoundCloud وTuneIn وBandcamp وYouTube والبودكاست وراديو الإنترنت، مع عرضها من خلال واجهات برمجة تطبيقات MPD وHTTP وJSON-RPC بحيث يمكن لأي عميل MPD أو واجهة ويب أمامية تشغيل نفس المكتبة.

تجمع هذه القالب Mopidy مع واجهة الويب الأمامية الشهيرة Iris، مما يمنحك واجهة قائمة على المتصفح لتصفح المكتبات وبناء قوائم الانتظار وإدارة قوائم التشغيل من أي جهاز. استضافة Mopidy ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على مصادر الموسيقى المجمعة لديك خلف نقطة نهاية خاصة واحدة بدون رسوم اشتراك لكل مصدر تتجاوز مقدمي الخدمة الأصليين الذين تستخدمهم بالفعل.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Mopidy

واجهة ويب إيريس الأمامية

توفر إضافة Iris المجمعة واجهة مستخدم متصفح مصقولة لتصفح المصادر، ووضع الأغاني في قائمة الانتظار، وإدارة قوائم التشغيل من سطح المكتب أو الهاتف المحمول.

تشغيل متعدد المصادر

تثبيت الإضافات لدمج سبوتيفاي، ساوند كلاود، تيون إن، باندكامب، يوتيوب، البودكاست، والملفات المحلية في قائمة انتظار موحدة واحدة.

دعم بروتوكول MPD

يتحدث بروتوكول Music Player Daemon على المنفذ 6600 بحيث يمكن لأي عميل MPD مثل ncmpcpp أو M.A.L.P. أو Cantata التحكم في التشغيل.

إضافات قابلة للتثبيت بواسطة Pip

أضف مصادر جديدة عند النشر عبر متغير PIP_PACKAGES دون إعادة بناء الصورة أو تعديل ملفات التكوين.

JSON-RPC HTTP API

تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات HTTP و WebSocket الكاملة بناء وحدات تحكم مخصصة، أو مساعدين صوتيين، أو مشغلات أتمتة المنزل حول نفس المحرك.

Snapcast جاهز

يكتب مسار الصوت الافتراضي إلى Snapcast FIFO بحيث يمكنك وضع طبقة تشغيل متزامن متعدد الغرف فوقه كلما احتجت إليه.

لماذا تشغّل Mopidy على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

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أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

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