انشر Wingfit بنقرة واحدة.
تطبيق لياقة بدنية مفتوح المصدر وبسيط لتسجيل التدريبات وتتبع التمارين ومراقبة التقدم الشخصي بخصوصية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Wingfit
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Wingfit
Wingfit هو تطبيق بسيط لاستضافة ذاتية لتتبع اللياقة البدنية، يركز على البساطة والخصوصية. يوفر واجهة نظيفة لتسجيل التمارين، وتتبع مجموعات التمارين والتكرارات، ومراقبة التقدم الشخصي في اللياقة البدنية بمرور الوقت دون إعلانات أو اشتراكات أو مشاركة البيانات مع خدمات طرف ثالث.
تضمن استضافة Wingfit ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) بقاء جميع بيانات لياقتك البدنية خاصة تمامًا على البنية التحتية الخاصة بك. لا يتطلب النشر خفيف الوزن ذو الخدمة الواحدة قاعدة بيانات خارجية، مما يجعل الإعداد سريعًا والصيانة بسيطة مع توفير سجل لياقة بدنية دائم يمكن الوصول إليه من أي متصفح.
الميزات الرئيسية لـ Wingfit
تسجيل التمارين
سجل التمارين الفردية مع المجموعات والتكرارات والأوزان لبناء سجل كامل لكل جلسة تدريب.
تتبع التقدم
راقب اتجاهات القوة والحجم بمرور الوقت لقياس التقدم في اللياقة البدنية وتحديد مجالات التحسين.
تصميم يضع الخصوصية في المقام الأول
تبقى جميع بيانات اللياقة البدنية على VPS الخاص بك بدون مزامنة سحابية من طرف ثالث، أو تحليلات، أو إعلانات.
نشر خفيف الوزن
حاوية أحادية الخدمة بمتطلبات موارد دنيا تجعل Wingfit سهل التشغيل جنبًا إلى جنب مع التطبيقات الأخرى.
لماذا تشغّل Wingfit على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."