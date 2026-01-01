Wingfit هو تطبيق بسيط لاستضافة ذاتية لتتبع اللياقة البدنية، يركز على البساطة والخصوصية. يوفر واجهة نظيفة لتسجيل التمارين، وتتبع مجموعات التمارين والتكرارات، ومراقبة التقدم الشخصي في اللياقة البدنية بمرور الوقت دون إعلانات أو اشتراكات أو مشاركة البيانات مع خدمات طرف ثالث.

تضمن استضافة Wingfit ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) بقاء جميع بيانات لياقتك البدنية خاصة تمامًا على البنية التحتية الخاصة بك. لا يتطلب النشر خفيف الوزن ذو الخدمة الواحدة قاعدة بيانات خارجية، مما يجعل الإعداد سريعًا والصيانة بسيطة مع توفير سجل لياقة بدنية دائم يمكن الوصول إليه من أي متصفح.