Readeck هو مدير إشارات مرجعية خفيف الوزن ومفتوح المصدر وتطبيق للقراءة لاحقًا يلتقط النصوص والصور والمقالات القابلة للقراءة من أي عنوان URL لحظة حفظه. يتم تخزين كل إشارة مرجعية كأرشيف ZIP واحد غير قابل للتغيير، بحيث تظل مقالاتك المحفوظة متاحة حتى عندما تتغير الصفحة الأصلية أو تختفي من الويب.

تضمن استضافة Readeck ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء قائمة القراءة الخاصة بك، والتظليلات، والتصنيفات تحت سيطرتك الكاملة، بدون تتبع من طرف ثالث، وبدون رسوم لكل حساب، وبدون خطر إغلاق خدمة مدفوعة. يعني ملف ثنائي واحد مكتوب بلغة Go ومدعوم بـ SQLite استهلاكًا منخفضًا جدًا للموارد وتجربة سلسة حتى على خطط الخوادم الافتراضية الصغيرة.