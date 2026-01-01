نشر Readeck بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير للقراءة لاحقًا والإشارات المرجعية مستضاف ذاتيًا يحفظ المحتوى القابل للقراءة لأي صفحة ويب إلى الأبد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Readeck
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Readeck
Readeck هو مدير إشارات مرجعية خفيف الوزن ومفتوح المصدر وتطبيق للقراءة لاحقًا يلتقط النصوص والصور والمقالات القابلة للقراءة من أي عنوان URL لحظة حفظه. يتم تخزين كل إشارة مرجعية كأرشيف ZIP واحد غير قابل للتغيير، بحيث تظل مقالاتك المحفوظة متاحة حتى عندما تتغير الصفحة الأصلية أو تختفي من الويب.
تضمن استضافة Readeck ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء قائمة القراءة الخاصة بك، والتظليلات، والتصنيفات تحت سيطرتك الكاملة، بدون تتبع من طرف ثالث، وبدون رسوم لكل حساب، وبدون خطر إغلاق خدمة مدفوعة. يعني ملف ثنائي واحد مكتوب بلغة Go ومدعوم بـ SQLite استهلاكًا منخفضًا جدًا للموارد وتجربة سلسة حتى على خطط الخوادم الافتراضية الصغيرة.
الميزات الرئيسية لـ Readeck
أرشفة طويلة الأمد
يتم تخزين كل إشارة مرجعية كأرشيف ZIP غير قابل للتغيير، بحيث تظل المقالات المحفوظة قابلة للقراءة حتى عندما تختفي الصفحة الأصلية.
تصدير EPUB و OPDS
قم بتصدير أي مقال أو مجموعة إلى EPUB وادخل إلى مكتبتك مباشرة من أجهزة القراءة الإلكترونية التي تدعم كتالوجات OPDS.
الميزات والتصنيفات
ضع علامة على المقاطع المهمة ونظم الإشارات المرجعية باستخدام التصنيفات والمفضلة والأرشيف للعثور عليها بسرعة لاحقًا.
مجموعات ذكية
احفظ استعلامات البحث كمجموعات لتجميع الإشارات المرجعية تلقائيًا حسب التصنيف أو الموقع أو أي عامل تصفية آخر تحدده.
البحث في النص الكامل
ابحث عبر عناوين المقالات والمحتوى والتصنيفات للعثور فورًا على أي مقطع من مكتبتك المحفوظة.
إضافات المتصفح
حفظ الصفحات بنقرة واحدة باستخدام إضافات Firefox و Chrome الرسمية، لا يتطلب نسخًا ولصقًا.
لماذا تشغّل Readeck على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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