نشر DreamFactory بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة واجهة برمجة تطبيقات (API) مفتوحة المصدر من نوع REST و GraphQL، تنشئ تلقائيًا واجهات برمجة تطبيقات قواعد بيانات آمنة في دقائق بدون الحاجة إلى برمجة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ DreamFactory
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام DreamFactory
DreamFactory هي منصة مفتوحة المصدر لتوليد واجهات برمجة التطبيقات (API) تنشئ على الفور واجهات برمجة تطبيقات REST وGraphQL موثقة بالكامل ومحمية بالأدوار لأي قاعدة بيانات — MySQL، PostgreSQL، MongoDB، SQL Server، والمزيد — دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. قم بتوصيل قاعدة البيانات الخاصة بك، وسيقوم DreamFactory بإنشاء واجهة برمجة تطبيقات CRUD كاملة مع المصادقة، وتحديد المعدل، والتحكم في الوصول على مستوى الحقل المضمنة.
تمنحك استضافة DreamFactory ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ملكية كاملة لبياناتك وطبقة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك، بدون تسعير لكل مكالمة أو تقييد من البائع. يتضمن هذا النشر MySQL لقاعدة بيانات النظام وRedis للتخزين المؤقت عالي الأداء، مما يمنحك منصة API جاهزة للإنتاج فورًا.
الميزات الرئيسية لـ DreamFactory
APIs المولدة تلقائيًا
قم بتوصيل أي قاعدة بيانات SQL أو NoSQL واحصل فورًا على واجهة برمجة تطبيقات REST و GraphQL كاملة مع دعم CRUD الكامل — لا يلزم ترميز نقطة نهاية يدوي.
التحكم في الوصول المستند إلى الدور
حدد أذونات دقيقة لكل مستخدم أو دور، مقيّدًا الوصول إلى جداول وحقول فردية للحفاظ على أمان البيانات.
دعم قواعد بيانات متعددة
إنشاء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) من MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQL Server, Oracle، وعشرات من مصادر البيانات الأخرى من منصة واحدة.
إدارة مفاتيح API
إصدار وإلغاء مفاتيح API لكل تطبيق أو مستهلك، مع تحديد اختياري لمعدل الطلبات لمنع إساءة الاستخدام والتحكم في الاستخدام.
وثائق API مباشرة
كل واجهة برمجة تطبيقات (API) تم إنشاؤها تأتي مع وثائق Swagger تفاعلية بحيث يمكن للمطورين استكشاف واختبار نقاط النهاية على الفور.
لماذا تشغّل DreamFactory على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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