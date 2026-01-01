DreamFactory هي منصة مفتوحة المصدر لتوليد واجهات برمجة التطبيقات (API) تنشئ على الفور واجهات برمجة تطبيقات REST وGraphQL موثقة بالكامل ومحمية بالأدوار لأي قاعدة بيانات — MySQL، PostgreSQL، MongoDB، SQL Server، والمزيد — دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. قم بتوصيل قاعدة البيانات الخاصة بك، وسيقوم DreamFactory بإنشاء واجهة برمجة تطبيقات CRUD كاملة مع المصادقة، وتحديد المعدل، والتحكم في الوصول على مستوى الحقل المضمنة.

تمنحك استضافة DreamFactory ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ملكية كاملة لبياناتك وطبقة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك، بدون تسعير لكل مكالمة أو تقييد من البائع. يتضمن هذا النشر MySQL لقاعدة بيانات النظام وRedis للتخزين المؤقت عالي الأداء، مما يمنحك منصة API جاهزة للإنتاج فورًا.