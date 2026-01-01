انشر NoteDiscovery بتثبيت بنقرة واحدة.
قاعدة معرفة ماركداون مستضافة ذاتيًا مع عرض رسومي وروابط خلفية وتكامل مدمج للذكاء الاصطناعي عبر MCP.
اختر باقة VPS المناسبة لـ NoteDiscovery
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام NoteDiscovery
NoteDiscovery هو تطبيق خفيف الوزن وذاتي الاستضافة لتدوين الملاحظات وقاعدة المعرفة، يخزن كل المحتوى كملفات ماركداون عادية على القرص — لا توجد قاعدة بيانات، ولا خدمات خارجية، ولا احتكار من البائع. يدعم المحرر المعاينة المباشرة، ومعادلات LaTeX، والرسوم البيانية Mermaid، وكتل التعليمات البرمجية المميزة بناءً على بناء الجملة، والحفظ التلقائي. يعرض عرض رسومي تفاعلي الروابط بين الملاحظات عبر الروابط الويكي (wikilinks)، ولوحة الروابط الخلفية تُظهر الملاحظات التي تشير إلى الملاحظة الحالية — سير عمل التفكير المترابط الذي يجعل أدوات مثل Obsidian شائعة، ومتاح بالكامل على الخادم الخاص بك.
يتيح خادم MCP (بروتوكول سياق النموذج) المدمج لمساعدي الذكاء الاصطناعي مثل Claude و Cursor الاستعلام عن ملاحظاتك وتحديثها مباشرةً، مما يجعل NoteDiscovery أحد تطبيقات الملاحظات ذاتية الاستضافة القليلة التي تحتوي على تكامل أصلي لوكيل الذكاء الاصطناعي جاهزًا للاستخدام.
الميزات الرئيسية لـ NoteDiscovery
عرض الرسم البياني والروابط الخلفية
تصور الروابط بين الملاحظات كرسوم بيانية تفاعلية واعرف أي الملاحظات تشير إلى الملاحظة الحالية — مما يسهل التنقل في قاعدة معرفية متنامية.
خادم MCP مدمج
يتيح دعم بروتوكول سياق النموذج الأصلي للمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي مثل Claude و Cursor قراءة وكتابة ملاحظاتك مباشرةً، دون الحاجة إلى مكونات إضافية أو إعدادات.
محرر ماركداون غني
معاينة مباشرة، عرض معادلات LaTeX الرياضية، رسوم بيانية Mermaid، تمييز بناء الجملة لأكثر من 50 لغة، وتحرير الشاشة المقسمة في واجهة واحدة قائمة على المتصفح.
مشاركة الملاحظات العامة
قم بإنشاء رابط قابل للمشاركة محمي برمز مميز مع رمز QR لأي ملاحظة، حتى تتمكن من مشاركة صفحات فردية دون الكشف عن قاعدة المعرفة بأكملها.
دعم الرسم والوسائط
تضمين الصور والصوت والفيديو وملفات PDF مع معاينة مضمنة، وإنشاء رسومات داخل التطبيق محفوظة كملفات PNG بجانب ملاحظاتك بصيغة ماركداون.
لماذا تشغّل NoteDiscovery على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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