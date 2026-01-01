NoteDiscovery هو تطبيق خفيف الوزن وذاتي الاستضافة لتدوين الملاحظات وقاعدة المعرفة، يخزن كل المحتوى كملفات ماركداون عادية على القرص — لا توجد قاعدة بيانات، ولا خدمات خارجية، ولا احتكار من البائع. يدعم المحرر المعاينة المباشرة، ومعادلات LaTeX، والرسوم البيانية Mermaid، وكتل التعليمات البرمجية المميزة بناءً على بناء الجملة، والحفظ التلقائي. يعرض عرض رسومي تفاعلي الروابط بين الملاحظات عبر الروابط الويكي (wikilinks)، ولوحة الروابط الخلفية تُظهر الملاحظات التي تشير إلى الملاحظة الحالية — سير عمل التفكير المترابط الذي يجعل أدوات مثل Obsidian شائعة، ومتاح بالكامل على الخادم الخاص بك.

يتيح خادم MCP (بروتوكول سياق النموذج) المدمج لمساعدي الذكاء الاصطناعي مثل Claude و Cursor الاستعلام عن ملاحظاتك وتحديثها مباشرةً، مما يجعل NoteDiscovery أحد تطبيقات الملاحظات ذاتية الاستضافة القليلة التي تحتوي على تكامل أصلي لوكيل الذكاء الاصطناعي جاهزًا للاستخدام.