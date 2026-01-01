انشر ZNC بنقرة واحدة.
نطاط IRC دائم التشغيل يبقيك متصلاً بشبكات IRC 24/7 ويعيد عرض الرسائل الفائتة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ZNC
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ZNC
ZNC هو موزع IRC متقدم (يُسمى أيضًا BNC) يحافظ على اتصال دائم بشبكات IRC نيابة عنك. يقوم بتسجيل الرسائل أثناء عدم اتصالك، ويعيد تشغيلها عند إعادة الاتصال، ويتيح لك الاتصال من عدة عملاء IRC إلى نفس الهوية في وقت واحد. بعد أكثر من 15 عامًا من التطوير، لا يزال ZNC المعيار الفعلي لموزعات IRC ذاتية الاستضافة.
تمنحك الاستضافة الذاتية لـ ZNC على خادم افتراضي خاص (VPS) تواجدًا مستقرًا ودائم الاتصال على IRC مع سجل كامل للرسائل المتراكمة، ومكونات إضافية معيارية للإشعارات، والتسجيل، والتعريف، بالإضافة إلى واجهة إدارة ويب لإضافة الشبكات وتكوين القنوات دون الحاجة لتعديل ملفات التكوين.
الميزات الرئيسية لـ ZNC
تواجد IRC دائم
يبقى متصلاً بكل شبكة تنضم إليها حتى لا تفوتك الرسائل أو تفقد تسجيلات الاسم المستعار أثناء توقف سطح المكتب.
إعادة تشغيل متعددة العملاء
اتصل من عملاء سطح المكتب والجوال والويب في وقت واحد — يقوم ZNC بإعادة تشغيل الرسائل الفائتة ويحافظ على مزامنة كل عميل.
نظام إضافات معياري
وحدات مدمجة للتسجيل، ومصادقة NickServ، وfail2ban، وتدوير القنوات، والإشعارات الفورية، وعشرات أخرى.
واجهة إدارة الويب
إدارة المستخدمين والشبكات والقنوات والوحدات من المتصفح — لا حاجة لتعديل الإعدادات يدويًا أو استخدام أوامر بوت IRC.
دعم متعدد المستخدمين
تتيح الحسابات الخاصة بكل مستخدم، مع الشبكات المعزولة وإعدادات الوحدة النمطية، للأسر أو الفرق مشاركة نسخة واحدة من ZNC عبر هويات IRC مميزة.
لماذا تشغّل ZNC على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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