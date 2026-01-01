ZNC هو موزع IRC متقدم (يُسمى أيضًا BNC) يحافظ على اتصال دائم بشبكات IRC نيابة عنك. يقوم بتسجيل الرسائل أثناء عدم اتصالك، ويعيد تشغيلها عند إعادة الاتصال، ويتيح لك الاتصال من عدة عملاء IRC إلى نفس الهوية في وقت واحد. بعد أكثر من 15 عامًا من التطوير، لا يزال ZNC المعيار الفعلي لموزعات IRC ذاتية الاستضافة.

تمنحك الاستضافة الذاتية لـ ZNC على خادم افتراضي خاص (VPS) تواجدًا مستقرًا ودائم الاتصال على IRC مع سجل كامل للرسائل المتراكمة، ومكونات إضافية معيارية للإشعارات، والتسجيل، والتعريف، بالإضافة إلى واجهة إدارة ويب لإضافة الشبكات وتكوين القنوات دون الحاجة لتعديل ملفات التكوين.