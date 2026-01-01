Kavita هو مدير مكتبة رقمية ذاتية الاستضافة غني بالميزات يدعم صيغ CBZ و CBR و EPUB و PDF وجميع صيغ القصص المصورة والكتب الإلكترونية الرئيسية. يقوم بمسح الوسائط الخاصة بك وفهرستها تلقائيًا مع استخراج البيانات الوصفية التلقائي، ويوفر واجهات قراءة مخصصة محسّنة لكل نوع محتوى — بما في ذلك صفحات القصص المصورة المزدوجة، وتدفق المانجا من اليمين إلى اليسار، والتمرير المستمر لـ Webtoon.

استضافة Kavita على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يجعل مجموعتك بأكملها متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أي جهاز دون الاعتماد على وقت تشغيل الأجهزة المنزلية. يتيح دعم المستخدمين المتعددين مع الأذونات المستندة إلى الأدوار للعائلات مشاركة مكتبة مع ضوابط وصول مناسبة للعمر، بينما يعني دعم OPDS أن أي تطبيق قراءة متوافق يمكنه الاتصال بخادمك.