نشر Kavita بنقرة واحدة.
مكتبة رقمية ذاتية الاستضافة للقصص المصورة والمانجا والروايات الخفيفة والكتب الإلكترونية مع قارئات مخصصة ودعم متعدد المستخدمين.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Kavita
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Kavita
Kavita هو مدير مكتبة رقمية ذاتية الاستضافة غني بالميزات يدعم صيغ CBZ و CBR و EPUB و PDF وجميع صيغ القصص المصورة والكتب الإلكترونية الرئيسية. يقوم بمسح الوسائط الخاصة بك وفهرستها تلقائيًا مع استخراج البيانات الوصفية التلقائي، ويوفر واجهات قراءة مخصصة محسّنة لكل نوع محتوى — بما في ذلك صفحات القصص المصورة المزدوجة، وتدفق المانجا من اليمين إلى اليسار، والتمرير المستمر لـ Webtoon.
استضافة Kavita على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يجعل مجموعتك بأكملها متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أي جهاز دون الاعتماد على وقت تشغيل الأجهزة المنزلية. يتيح دعم المستخدمين المتعددين مع الأذونات المستندة إلى الأدوار للعائلات مشاركة مكتبة مع ضوابط وصول مناسبة للعمر، بينما يعني دعم OPDS أن أي تطبيق قراءة متوافق يمكنه الاتصال بخادمك.
الميزات الرئيسية لـ Kavita
دعم شامل للأشكال
اقرأ ملفات CBZ وCBR وCB7 وCBT وPDF وEPUB مع الكشف التلقائي عن التنسيق والعرض المحسّن لكل نوع ملف.
قراء متخصصون
أوضاع قراءة مخصصة للقصص المصورة، والمانجا (من اليمين إلى اليسار)، والكتب الإلكترونية، وتمرير الويب تون تتكيف تلقائيًا مع كل نوع محتوى.
مكتبات متعددة المستخدمين
إنشاء حسابات مستخدمين غير محدودة بأدوار المسؤول، وأمين المكتبة، والقارئ، بالإضافة إلى ضوابط تحديد العمر لتصفح آمن للعائلة.
بيانات تعريفية ذكية
يتصل Kavita+ بـ Comic Vine و AniList ومقدمي خدمات آخرين لإثراء مكتبتك تلقائيًا بالأغلفة والأوصاف ومعلومات المبدعين.
دعم OPDS و Tachiyomi
الوصول إلى مكتبتك عبر أي تطبيق متوافق مع OPDS أو إضافة Tachiyomi على Android، مما يمنحك مرونة في طريقة القراءة.
لماذا تشغّل Kavita على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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