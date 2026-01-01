Seerr هي منصة مفتوحة المصدر لطلب واكتشاف الوسائط توحد أفضل ميزات Overseerr و Jellyseerr في تطبيق واحد مع دعم أصلي لـ Jellyfin و Plex و Emby. يتصفح المستخدمون الأفلام والبرامج التلفزيونية، ويقدمون الطلبات، ويوافق عليها المسؤولون من خلال لوحة تحكم نظيفة — بينما يتولى Sonarr و Radarr عملية التنزيل الفعلية تلقائيًا.

تحافظ استضافة Seerr ذاتيًا على بيانات اعتماد خادم الوسائط ومفاتيح API ضمن البنية التحتية الخاصة بك مع توفير طريقة مصقولة للعائلة والأصدقاء لطلب المحتوى دون الوصول المباشر إلى أدوات الأتمتة الخاصة بك. يضمن التوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لنشر VPS أن تقديم الطلبات والإشعارات تعمل بشكل موثوق بغض النظر عما إذا كانت شبكتك المنزلية متصلة بالإنترنت.