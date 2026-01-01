نشر Seerr بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة موحدة لطلبات الوسائط لـ Jellyfin و Plex و Emby مع تلبية آلية عبر Sonarr و Radarr.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Seerr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Seerr
Seerr هي منصة مفتوحة المصدر لطلب واكتشاف الوسائط توحد أفضل ميزات Overseerr و Jellyseerr في تطبيق واحد مع دعم أصلي لـ Jellyfin و Plex و Emby. يتصفح المستخدمون الأفلام والبرامج التلفزيونية، ويقدمون الطلبات، ويوافق عليها المسؤولون من خلال لوحة تحكم نظيفة — بينما يتولى Sonarr و Radarr عملية التنزيل الفعلية تلقائيًا.
تحافظ استضافة Seerr ذاتيًا على بيانات اعتماد خادم الوسائط ومفاتيح API ضمن البنية التحتية الخاصة بك مع توفير طريقة مصقولة للعائلة والأصدقاء لطلب المحتوى دون الوصول المباشر إلى أدوات الأتمتة الخاصة بك. يضمن التوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لنشر VPS أن تقديم الطلبات والإشعارات تعمل بشكل موثوق بغض النظر عما إذا كانت شبكتك المنزلية متصلة بالإنترنت.
الميزات الرئيسية لـ Seerr
دعم متعدد الخوادم
يعمل مع Jellyfin و Plex و Emby بما في ذلك تسجيل الدخول الموحد، بحيث يقوم المستخدمون بتسجيل الدخول بنفس بيانات الاعتماد التي يستخدمونها لخادم الوسائط الخاص بهم.
تكامل Sonarr و Radarr
يرسل الطلبات الموافق عليها تلقائيًا إلى Sonarr للمسلسلات التلفزيونية و Radarr للأفلام، مكملاً بذلك المسار الكامل من الطلب إلى المكتبة.
تجنب التكرار
يقوم بمسح مكتبات الوسائط الموجودة قبل قبول الطلبات، مما يمنع التنزيلات المهدرة للمحتوى المتوفر بالفعل.
أذونات دقيقة
تتيح ضوابط الوصول المستندة إلى الأدوار وحصص الطلبات لكل مستخدم للمسؤولين إدارة ما يمكن للمستخدمين طلبه وكم مرة.
إشعارات متعددة القنوات
يرسل تنبيهات الموافقة والتوافر عبر Discord و Telegram و Slack والبريد الإلكتروني و webhooks لإبقاء المستخدمين على اطلاع بطلباتهم.
لماذا تشغّل Seerr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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