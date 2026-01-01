WatchState هي أداة مفتوحة المصدر مصممة للأسر التي تدير أكثر من خادم وسائط واحد. بدلاً من الاعتماد على Trakt أو خدمات أخرى تابعة لجهات خارجية، تتحدث مباشرة إلى واجهات برمجة تطبيقات Plex و Jellyfin و Emby للحفاظ على حالات التشغيل ومواضع الاستئناف وسجل المشاهدة متسقة عبر كل خادم خلفي تقوم بتوصيله.

تتيح لك استضافة WatchState ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ برموز الحساب المميزة وبيانات المشاهدة وحركة مرور الويب هوك تحت سيطرتك بالكامل. يأتي الحاوية مزودة بواجهة مستخدم ويب لإضافة الخوادم الخلفية، وتدعم المزامنة من متعدد إلى متعدد أو أحادية الاتجاه، وتجمع بين عمليات الاستيراد المجدولة وأحداث الويب هوك في الوقت الفعلي بحيث تنتشر التغييرات في غضون ثوانٍ.