انشر WatchState بنقرة واحدة.
محرك مزامنة مستضاف ذاتيًا يحافظ على سجل المشاهدة متوافقًا عبر خوادم Plex و Jellyfin و Emby الخلفية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ WatchState
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام WatchState
WatchState هي أداة مفتوحة المصدر مصممة للأسر التي تدير أكثر من خادم وسائط واحد. بدلاً من الاعتماد على Trakt أو خدمات أخرى تابعة لجهات خارجية، تتحدث مباشرة إلى واجهات برمجة تطبيقات Plex و Jellyfin و Emby للحفاظ على حالات التشغيل ومواضع الاستئناف وسجل المشاهدة متسقة عبر كل خادم خلفي تقوم بتوصيله.
تتيح لك استضافة WatchState ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ برموز الحساب المميزة وبيانات المشاهدة وحركة مرور الويب هوك تحت سيطرتك بالكامل. يأتي الحاوية مزودة بواجهة مستخدم ويب لإضافة الخوادم الخلفية، وتدعم المزامنة من متعدد إلى متعدد أو أحادية الاتجاه، وتجمع بين عمليات الاستيراد المجدولة وأحداث الويب هوك في الوقت الفعلي بحيث تنتشر التغييرات في غضون ثوانٍ.
الميزات الرئيسية لـ WatchState
مزامنة متعددة الواجهات الخلفية
مزامنة حالة المشاهدة متعددة إلى متعدد أو باتجاه واحد عبر خوادم Plex و Jellyfin و Emby من لوحة تحكم واحدة.
تحديثات مدفوعة بالويب هوك
تلقي أحداث التشغيل والإيقاف المؤقت و scrobble مباشرة من كل واجهة خلفية حتى تنتشر سجلات المشاهدة في غضون ثوانٍ بدلاً من انتظار الفحص.
هويات متعددة المستخدمين
ربط عدة مستخدمين عبر خوادم مختلفة بهويات مشتركة والحفاظ على تزامن كل فرد من أفراد العائلة دون تداخل السجلات.
نسخ احتياطية محمولة
تصدير حالة التشغيل الكاملة لكل واجهة خلفية إلى تنسيق محمول يمكنك استعادته لاحقًا أو ترحيله إلى خادم مختلف.
فحوصات تكافؤ المكتبة
اكتشف الإدخالات غير المتطابقة أو غير المتوافقة أو القديمة، واعرض الاختلافات بين الواجهات الخلفية حتى تتمكن من إصلاح البيانات الوصفية قبل أن تتسبب في تعارضات المزامنة.
مطابقة المسار
مطابقة العناصر بواسطة مسارات الوسائط المشتركة عندما تكون المعرفات الخارجية مفقودة أو غير موثوقة، وهو مثالي للمكتبات المنتشرة عبر عدة واجهات خلفية.
لماذا تشغّل WatchState على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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