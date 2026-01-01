Penpot هي أول منصة تصميم ونماذج أولية مفتوحة المصدر مصممة خصيصًا للتعاون متعدد المجالات بين المصممين والمطورين. على عكس البدائل الاحتكارية التي تحبس الفرق في نماذج الاشتراك والأنظمة المغلقة، تعتمد Penpot على معايير الويب المفتوحة، وتُنتج ملفات SVG أصلية، وتُنشئ كود CSS جاهزًا يمكن للمطورين استخدامه مباشرة في مشاريعهم.

استضافة Penpot ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك يحافظ على جميع ملفات التصميم، وأعمال العملاء، والملكية الفكرية حصريًا على خوادمك — لا توجد رسوم لكل مقعد، ولا قيود على الموردين، وتحكم كامل في البنية التحتية للتصميم والبيانات الخاصة بك.