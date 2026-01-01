انشر Penpot بنقرة واحدة.
منصة تصميم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم (UI/UX) والنماذج الأولية مفتوحة المصدر مبنية على معايير الويب للمصممين والمطورين.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Penpot
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Penpot
Penpot هي أول منصة تصميم ونماذج أولية مفتوحة المصدر مصممة خصيصًا للتعاون متعدد المجالات بين المصممين والمطورين. على عكس البدائل الاحتكارية التي تحبس الفرق في نماذج الاشتراك والأنظمة المغلقة، تعتمد Penpot على معايير الويب المفتوحة، وتُنتج ملفات SVG أصلية، وتُنشئ كود CSS جاهزًا يمكن للمطورين استخدامه مباشرة في مشاريعهم.
استضافة Penpot ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك يحافظ على جميع ملفات التصميم، وأعمال العملاء، والملكية الفكرية حصريًا على خوادمك — لا توجد رسوم لكل مقعد، ولا قيود على الموردين، وتحكم كامل في البنية التحتية للتصميم والبيانات الخاصة بك.
الميزات الرئيسية لـ Penpot
التعاون في الوقت الفعلي
يمكن لعدة مصممين العمل على نفس الملف في وقت واحد مع ظهور المؤشر، والتعليقات المضمنة، والتحديثات المباشرة.
إخراج SVG أصلي
يتم تصدير كل تصميم إلى SVG قياسي مع خصائص CSS يمكن للمطورين نسخها مباشرة إلى الكود، مما يلغي التخمين في عملية التسليم.
نظام المكونات
أنشئ أنظمة تصميم قابلة للتطوير باستخدام مكونات قابلة لإعادة الاستخدام، ومتغيرات، وتجاوزات متداخلة، ومكتبات مشتركة عبر المشاريع.
النمذجة الأولية التفاعلية
أنشئ نماذج أولية قابلة للنقر مع انتقالات وتراكبات وسلوكيات تمرير لاختبار تدفقات المستخدم والتحقق منها قبل التطوير.
تسليم المطور
تعرض لوحة الفحص قيم CSS والأبعاد والأصول بحيث يحصل المطورون على مواصفات دقيقة دون الحاجة إلى الوصول إلى أداة التصميم.
نظام المكونات الإضافية
وسّع Penpot باستخدام واجهة برمجة تطبيقات (API) إضافية لـ JavaScript لبناء سير عمل مخصصة والتكامل مع مجموعة أدوات التصميم الحالية لديك.
لماذا تشغّل Penpot على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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