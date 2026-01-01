نشر Crawl4AI بنقرة واحدة.
زاحف ويب مفتوح المصدر يحول مواقع الويب إلى ماركداون نظيف وجاهز لنموذج اللغة الكبير (LLM) لخطوط أنابيب بيانات الذكاء الاصطناعي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Crawl4AI
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Crawl4AI
Crawl4AI هو زاحف ويب متطور ومستخلص بيانات (scraper) مصمم خصيصًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يحوّل محتوى الويب إلى مخرجات Markdown منظمة وجاهزة لـ LLM، مما يجعله الأساس المثالي لأنظمة RAG (الجيل المعزز بالاسترجاع)، ومجموعات بيانات التدريب، وخطوط أنابيب المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي. مع أكثر من 50,000 نجمة على GitHub، أصبح الحل المفضل للزحف في مجتمع مطوري الذكاء الاصطناعي.
تدعم المنصة التحكم الكامل في المتصفح للمواقع التي تعتمد بشكل كبير على JavaScript، والزحف غير المتزامن مع تجميع المتصفحات، وتصفية المحتوى الذكية، والوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات RESTful — كل ذلك يأتي مع لوحة تحكم للمراقبة في الوقت الفعلي وملعب تفاعلي. استضافة Crawl4AI ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك قوة حوسبة مخصصة لعمليات الزحف المكثفة وتحكمًا كاملاً في معالجة البيانات دون توجيه المحتوى الحساس عبر خدمات طرف ثالث.
الميزات الرئيسية لـ Crawl4AI
مخرجات جاهزة لـ LLM
يحول الصفحات التي تم الزحف إليها إلى Markdown نظيف مُحسّن للتغذية المباشرة في مسارات نماذج اللغة وأنظمة RAG.
تحكم كامل بالمتصفح
يتعامل مع الصفحات التي يعرضها JavaScript والمحتوى الديناميكي باستخدام تجميع المتصفحات لاستخراج بيانات دقيق وعالي الأداء.
وصول RESTful API
يعرض نقاط نهاية HTTP لدمج الزحف على الويب في التطبيقات الحالية وسير عمل البيانات المؤتمتة.
مراقبة في الوقت الفعلي
لوحة تحكم مدمجة وملعب تفاعلي يتيحان لك تتبع عمليات الزحف، واختبار استراتيجيات الاستخراج، وتصحيح الأخطاء في التكوينات مباشرة.
تصفية ذكية
تقوم استراتيجيات الاستخراج المنظم بتصفية الضوضاء وعزل المحتوى ذي الصلة، مما يقلل من عمل المعالجة اللاحقة في مسار عمل الذكاء الاصطناعي الخاص بك.
لماذا تشغّل Crawl4AI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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