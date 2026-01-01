Crawl4AI هو زاحف ويب متطور ومستخلص بيانات (scraper) مصمم خصيصًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يحوّل محتوى الويب إلى مخرجات Markdown منظمة وجاهزة لـ LLM، مما يجعله الأساس المثالي لأنظمة RAG (الجيل المعزز بالاسترجاع)، ومجموعات بيانات التدريب، وخطوط أنابيب المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي. مع أكثر من 50,000 نجمة على GitHub، أصبح الحل المفضل للزحف في مجتمع مطوري الذكاء الاصطناعي.

تدعم المنصة التحكم الكامل في المتصفح للمواقع التي تعتمد بشكل كبير على JavaScript، والزحف غير المتزامن مع تجميع المتصفحات، وتصفية المحتوى الذكية، والوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات RESTful — كل ذلك يأتي مع لوحة تحكم للمراقبة في الوقت الفعلي وملعب تفاعلي. استضافة Crawl4AI ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك قوة حوسبة مخصصة لعمليات الزحف المكثفة وتحكمًا كاملاً في معالجة البيانات دون توجيه المحتوى الحساس عبر خدمات طرف ثالث.