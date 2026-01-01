انشر GLPI بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات ومكتب المساعدة لتتبع البنية التحتية وإدارة تذاكر الدعم.
اختر باقة VPS المناسبة لـ GLPI
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام GLPI
GLPI (برنامج إدارة موارد تكنولوجيا المعلومات الحر) هو منصة شاملة مفتوحة المصدر لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات تجمع بين جرد الأصول، ونظام تذاكر مكتب المساعدة، وتتبع تراخيص البرامج، وإدارة التغيير في تطبيق ويب واحد. يدعم أكثر من 70 لغة ونظامًا بيئيًا للإضافات يضم أكثر من 150 إضافة، ويتكيف مع عمليات تكنولوجيا المعلومات من أي حجم.
استضافة GLPI ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يزيل تكاليف الترخيص لكل مستخدم ويحافظ على بيانات البنية التحتية الحساسة لتكنولوجيا المعلومات تحت سيطرة المؤسسة. يتضمن هذا النشر MariaDB لتخزين موثوق. بعد النشر، أكمل معالج الإعداد في متصفحك باستخدام بيانات اعتماد قاعدة البيانات المعروضة أثناء عملية النشر.
الميزات الرئيسية لـ GLPI
جرد أصول تكنولوجيا المعلومات
تتبع الخوادم ومحطات العمل والأجهزة المحمولة ومعدات الشبكة وتراخيص البرامج في مخزون مركزي مع الاكتشاف التلقائي.
تذاكر مكتب المساعدة
إدارة طلبات المستخدمين والحوادث وطلبات التغيير باستخدام سير عمل قابلة للتخصيص، وتتبع اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، وإشعارات البريد الإلكتروني.
إدارة تراخيص البرامج
مراقبة استخدام التراخيص، وتتبع الامتثال، وتحسين تكاليف البرامج عبر مؤسستك بأكملها.
قاعدة المعرفة
توثيق الحلول وإنشاء موارد الخدمة الذاتية حتى يتمكن المستخدمون من حل المشكلات الشائعة دون فتح تذاكر.
سوق الإضافات
وسع GLPI بأكثر من 150 إضافة مجتمعية تغطي عمليات التكامل، وإعداد التقارير، وسير عمل ITSM المتخصص.
لماذا تشغّل GLPI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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