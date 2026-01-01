GLPI (برنامج إدارة موارد تكنولوجيا المعلومات الحر) هو منصة شاملة مفتوحة المصدر لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات تجمع بين جرد الأصول، ونظام تذاكر مكتب المساعدة، وتتبع تراخيص البرامج، وإدارة التغيير في تطبيق ويب واحد. يدعم أكثر من 70 لغة ونظامًا بيئيًا للإضافات يضم أكثر من 150 إضافة، ويتكيف مع عمليات تكنولوجيا المعلومات من أي حجم.

استضافة GLPI ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يزيل تكاليف الترخيص لكل مستخدم ويحافظ على بيانات البنية التحتية الحساسة لتكنولوجيا المعلومات تحت سيطرة المؤسسة. يتضمن هذا النشر MariaDB لتخزين موثوق. بعد النشر، أكمل معالج الإعداد في متصفحك باستخدام بيانات اعتماد قاعدة البيانات المعروضة أثناء عملية النشر.