ShipShipShip هو تطبيق مفتوح المصدر لسجل التغييرات وخارطة الطريق يساعد فرق المنتجات على مشاركة التحديثات وجمع ملاحظات المجتمع في مكان واحد. تم بناؤه باستخدام SvelteKit و Go، ويجمع بين سجل تغييرات عام مصقول ولوحة إدارة بنمط كانبان حيث يعيش كل إصدار وإصلاح وفكرة قادمة بجانب الأصوات وردود الفعل التي حصل عليها.

استضافة ShipShipShip ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على قوائم المشتركين، وبيانات اعتماد SMTP، وبيانات الملاحظات تحت سيطرتك الخاصة، ويزيل تسعير المقعد الواحد للبدائل المستضافة، ويتيح لك وضع علامتك التجارية على الصفحة العامة من خلال سمات قابلة للتثبيت تتناسب مع منتجك.