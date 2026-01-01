انشر ShipShipShip بنقرة واحدة.
منصة خفيفة الوزن ومستضافة ذاتيًا لسجل التغييرات وخارطة الطريق مع تصويت المجتمع وتفاعلات الرموز التعبيرية وأتمتة الرسائل الإخبارية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ShipShipShip
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ShipShipShip
ShipShipShip هو تطبيق مفتوح المصدر لسجل التغييرات وخارطة الطريق يساعد فرق المنتجات على مشاركة التحديثات وجمع ملاحظات المجتمع في مكان واحد. تم بناؤه باستخدام SvelteKit و Go، ويجمع بين سجل تغييرات عام مصقول ولوحة إدارة بنمط كانبان حيث يعيش كل إصدار وإصلاح وفكرة قادمة بجانب الأصوات وردود الفعل التي حصل عليها.
استضافة ShipShipShip ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على قوائم المشتركين، وبيانات اعتماد SMTP، وبيانات الملاحظات تحت سيطرتك الخاصة، ويزيل تسعير المقعد الواحد للبدائل المستضافة، ويتيح لك وضع علامتك التجارية على الصفحة العامة من خلال سمات قابلة للتثبيت تتناسب مع منتجك.
الميزات الرئيسية لـ ShipShipShip
تصويت المجتمع
يصوت الزوار على الميزات المقترحة حتى يتمكن الفريق من تحديد أولويات خارطة الطريق بناءً على الطلب الحقيقي بدلاً من التخمينات الداخلية.
تفاعلات الرموز التعبيرية
ثمانية أنواع من التفاعلات تتيح للقراء التفاعل مع كل إدخال، مما يعطي إشارة خفيفة دون إجبارهم على المرور بعملية تسجيل.
خريطة طريق كانبان
لوحة السحب والإفلات ذات الحالات القابلة للتخصيص تُبقي كل عنصر مقترح، وقيد التنفيذ، ومشحون مرئيًا للفريق بأكمله.
أتمتة الرسائل الإخبارية
يتم إطلاق الرسائل الإخبارية المدعومة ببروتوكول SMTP تلقائيًا عندما يتغير حالة إدخال ما، ليتعلم المشتركون عن الإصدارات دون إرسال يدوي.
قوالب قابلة للتثبيت
نظام السمات المعتمد على البيان يفصل لوحة الإدارة عن سجل التغييرات العام، مما يتيح لك مطابقة العلامة التجارية لمنتجك بدقة.
API متوافق مع REST
واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة للأحداث وردود الفعل والتصويتات ومشتركي النشرة الإخبارية تسهل التكامل مع CI/CD أو أدوات التسويق.
لماذا تشغّل ShipShipShip على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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